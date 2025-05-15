Летнее наступление России: что известно о планах Кремля

Война в Украине / © Getty Images

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За последние недели на фронте фиксируется враждебная активность: русские войска перегруппировываются и наращивают артиллерийские обстрелы.

Это может свидетельствовать о подготовке масштабного наступления, которое, по оценкам экспертов, может начаться летом.

Несмотря на ультиматумы от ЕС и США о перемирии, Россия продолжает пытаться оккупировать украинские земли.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Ситуация на фронте

Спикер ОСУ «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что российские войска уже активизировали боевые действия на отдельных участках фронта. Особый рост интенсивности столкновений фиксируется на Покровском и Новопавловском направлениях.

По последней информации DeepState, российские захватчики оккупировали село Новое Краматорского района Донецкой области. В частности, оккупанты продвинулись также продвинулись во Временном Яру, Малиновке и возле Новой Полтавки. Также враг продвинулся в населенных пунктах Малиновка и Богатырь, а также в населенном пункте Новоселка.

В свою очередь спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на границе трех областей.

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На Новопавловском направлении оккупанты пытаются прорваться к границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

На Ореховском направлении продолжаются попытки прорвать оборону у Степного, Лобкового и Малых Щербаков — враг хочет получить огневой контроль над логистикой ВСУ и подходами к Запорожью. Но безрезультатно: штурмы идут месяцами без успеха.

Параллельно в Днепропетровской области россияне атакуют Зеленое Поле, Свободное Поле, Новополь и Новоселку.

Какие направления окажутся под угрозой

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин сообщает, что в последние дни по многим направлениям РФ увеличила усилия по захвату новых территорий. Оккупанты сильно давят на Боровую (Харьковская область).

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По его словам, российские войска подходят к границам Донецкой области.

Также, по данным аналитиков, на Донбассе оккупационные войска готовят масштабный прорыв, опрокидывая целые бригады с трех разных участков фронта. В частности, противник планирует скоординированные удары на Торецком и Покровском направлениях, пытаясь оцепить украинские подразделения и прорваться в Константиновку.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что оккупанты могут двигаться в направлении Константиновки или в сторону Покровска на Донетчине.

Военный аналитик Алексей Гетьман заявляет, что РФ может планировать одновременное наступление на севере и юге Украины. Речь идет о:

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на севере Сумское и Харьковское направление;

на юге Запорожское и Херсонское направление.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что под угрозой нового наступления россиян окажутся Покровское и Лиманское направления.

Заместитель руководителя Офиса Президента и экскомандир 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса заявляет, что российские войска, вероятно, сосредоточат основные усилия на нескольких ключевых направлениях в ближайшем будущем:

выход на административные границы Донецкой и Луганской областей,

создание так называемой «буферной зоны» на территории Украины вдоль границ Харьковской и Сумской областей

прорыв оборону на Запорожском направлении,

наступление с форсированием Днепра в Херсонской области.

Ситуация в Сумской области

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что армия РФ наращивает боевую активность на Волчанском и Купянском направлениях, а также в Сумской области.

В частности, в Сумской области враг долгое время применяет тактику мероприятия малых штурмовых групп, но без успеха.

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Представитель ГНСУ отметил, что перед попытками наступления российские войска традиционно проводят интенсивные обстрелы украинских позиций, чтобы ослабить оборону. После этого они пробуют накопить силы и расширить зону боевых действий.

Одновременно идет диверсионная активность в пределах Сумской области: на участках границы, ближе к Черниговской и Харьковской областей.

Летнее наступление России уже началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила наступление на всех линиях фронта.

По его словам, главным направлением было Сумское, где было сосредоточено 67 тысяч войск.

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Президент подчеркнул, что украинские военные «делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться».

«Они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться. Они хотят делать это наступление… Оно нам понятно. Наши военные формулируют это так, что они (ред. войска РФ) находятся в постоянном наступлении. Это уже происходит несколько месяцев», — добавил украинский лидер.

Российские войска продолжают активные наступательные действия, демонстрируя полное отсутствие намерений к мирному урегулированию.

В Харьковской области, в районе Липцев, оккупанты начали массированный штурм с привлечением бронетехники, включая танки, а также используют тактику мотоциклов с пехотой, заявил спикер оперативно-тактической группировки войск (ОТУ) «Харьков» Павел Шамшин.

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По словам Шамшина, россияне активно накапливают силы, а летняя наступательная кампания фактически началась.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни ожидать затишье не приходится — наоборот, армия РФ традиционно усиливает давление после любых заявлений о перемирии.

В свою очередь Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», объясняет, что российская армия не готовит отдельного летнего наступления — она продолжает стратегическую операцию, начатую еще в 2024 году. Он напомнил, что в декабре Путин и Белоусов открыто заявили о планах «завершить СВО победой» в 2025 году.

Сегодняшние атаки под Покровском, Токмаком, Торецком и Временным Яром — часть единого плана по окружению Донбасса. Однако в отличие от успешного наступления 2022 года, сейчас войска РФ продвигаются буквально по 100 метров, теряя резервы.

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Наступление на окраине Киева

По данным издания CNN, Россия активно сосредотачивает войска у линии фронта, готовясь к новому масштабному наступлению. Американские источники сообщают, что главными целями Кремля является продвижение на востоке Украины и потенциальные попытки приблизиться к Киеву.

«Путин попытается захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут», — говорится в статье.

Сегодняшняя ситуация характеризуется двумя основными проблемами сторон:

Украина сталкивается с дефицитом личного состава

российские войска испытывают трудности из-за эффективных действий украинских беспилотников и минных полей.

Несмотря на данные о значительных потерях среди северокорейских военных, американские оценки свидетельствуют, что нет признаков существенного увеличения их присутствия в Украине.

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Важно отметить, что, несмотря на призывы Трампа к мирным переговорам, российские оккупационные планы остаются неизменными.

Как отмечает CNN, последние недели отмечены активным опрокидыванием российской техники и личного состава в прифронтовые районы.

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило, когда ожидать от РФ удара «Орешником».

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