Дело "Мидас": кто внес залог 95 млн за "бухгалтера бек-офиса" Фурсенко

Фигурант дела «Мидас» Игорь Фурсенко / © Telegram / Схемы

За фигуранта дела «Мидас» Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен .

Об этом сообщило «Общественное» со ссылкой на адвоката Фурсенко Петра Бойко.

По данным журналистов, средства 24 ноября уплатила частная компания "Варус Синерджи", уставный капитал которой составляет всего 100 тысяч гривен.

Кто внес залог и условия освобождения

Адвокат Петр Бойко отказался комментировать, кто именно внес залог за Игоря Фурсенко. Однако журналисты-расследователи "Схем" установили, что залог уплатила частная компания "Варус Синерджи". Эта компания зарегистрирована с уставным капиталом в 100 тысяч гривен, а ее основным видом деятельности является оптовая торговля древесиной.

Игорь Фурсенко являлся исполнительным директором по безопасности «Энергоатома» и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера «бэк-офиса» по легализации средств в коррупционной схеме.

После внесения залога Игорь Фурсенко обязан соблюдать ряд ограничений, установленных судом, в том числе носить электронный браслет и сдать на хранение загранпаспорт.

Миллионные суммы застал по делу «Мидас»

Дело, известное как «Мидас», касается масштабного хищения государственных средств в НАЭК «Энергоатом». В рамках этого расследования правоохранители разоблачили схему, по которой разворовывались деньги из-за завышения цен на закупки товаров и услуг.

Залог Фурсенко является одной из самых высоких сумм, внесенных за фигурантов этого резонансного коррупционного дела.

Другим ключевым фигурантам дела "Мидас" суд назначил гораздо меньшие суммы залогов:

Но самую большую сумму залога суд назначил экссоветнику министра энергетики Игорю Миронюку - 126 миллионов гривен . Миронюк залог не внес и находится под стражей. Апелляционная жалоба по его защите была оставлена без удовлетворения.

Напомним, по информации НАБУ и САП, организованная преступная группа, так называемый "бек-офис", которая контролировала кадровые и финансовые потоки в "Энергоатоме", фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц.

По результатам расследования правоохранители уже объявили подозрения 7 участникам преступной группы, фигурирующих на так называемых «пленках Миндича» под псевдонимами «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» и «Реформатор».