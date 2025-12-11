ТСН у соціальних мережах

На Україну насувається арктичний холод: коли будуть морози (мапа)

Циклонічний вихор принесе нічні морози до -6°, невеликий сніг та небезпечну ожеледицю на дорогах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Похолодання в Україні

Похолодання в Україні / © ТСН

Найближчими днями в Україні прогнозується різке похолодання. Синоптик Віталій Постригань попередив про арктичне вторгнення у суботу, 13 грудня.

Про це синоптик повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«У суботу, 13 грудня, циклонічний вихор розвернеться своєю тиловою холодною частиною. Відбудеться арктичне вторгнення», — йдеться у заяві Постриганя.

Через арктичне вторгнення очікуються нічні морози від -4° до -6° та невеликий сніг, особливо на Лівобережжі. Ці погодні умови можуть спричинити утворення ожеледиці на дорогах.

Мапа поширення арктичного холоду / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Мапа поширення арктичного холоду / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, від 13 грудня до України прийде відчутніше, але не надмірне похолодання: вдень температура знизиться до +3° …−2°C. Західні області залишаться найтеплішими. Синоптики радять бути готовими до вологої та прохолодної погоди.

