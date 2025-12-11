- Дата публікації
На Україну насувається арктичний холод: коли будуть морози (мапа)
Циклонічний вихор принесе нічні морози до -6°, невеликий сніг та небезпечну ожеледицю на дорогах.
Найближчими днями в Україні прогнозується різке похолодання. Синоптик Віталій Постригань попередив про арктичне вторгнення у суботу, 13 грудня.
Про це синоптик повідомив на своїй Facebook-сторінці.
«У суботу, 13 грудня, циклонічний вихор розвернеться своєю тиловою холодною частиною. Відбудеться арктичне вторгнення», — йдеться у заяві Постриганя.
Через арктичне вторгнення очікуються нічні морози від -4° до -6° та невеликий сніг, особливо на Лівобережжі. Ці погодні умови можуть спричинити утворення ожеледиці на дорогах.
До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, від 13 грудня до України прийде відчутніше, але не надмірне похолодання: вдень температура знизиться до +3° …−2°C. Західні області залишаться найтеплішими. Синоптики радять бути готовими до вологої та прохолодної погоди.