Укрaїнa
Зеленський розповів, чим Росія платить Китаю за продовження війни в Україні

Володимир Зеленський заявив про повну залежність Росії від Китаю.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

В історії Росії ще не було такого випадку, щоб країна настільки сильно поступалася суверенітетом на користь Китаю.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на корись Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації. Це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну», — заявив президент.

У своєму зверненні Зеленський посилався на доповідь Служби зовнішньої розвідки, в якій йшлося про економічну ситуацію Росії та залежність від Китаю.

«Але світ все одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну. Щоб примусити Росію це зробити», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.

Раніше Зеленський заінтригував заявою, що цей тиждень «може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття».

