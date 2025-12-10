Зеленський розповів, чим Росія платить Китаю за продовження війни в Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

В історії Росії ще не було такого випадку, щоб країна настільки сильно поступалася суверенітетом на користь Китаю.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на корись Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації. Це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну», — заявив президент.

У своєму зверненні Зеленський посилався на доповідь Служби зовнішньої розвідки, в якій йшлося про економічну ситуацію Росії та залежність від Китаю.

«Але світ все одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну. Щоб примусити Росію це зробити», — підсумував Зеленський.

