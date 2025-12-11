В Україні надлишок важливого продукту, але ціни зростають: експерти пояснили причини

Ціни на масло ростуть всупереч логіці ринку / © Pixabay

Попри прогнози про зниження цін, вершкове масло в Україні знову дорожчає. У жовтні виробники обіцяли зменшення вартості щонайменше на 10%, проте до кінця року ситуація розгорнулася у протилежний бік — на складах накопичилися тисячі тонн продукції, а ціна на полицях лише зростає.

Про це йдеться у матеріалі видання «Телеграф».

Склади переповнені — і це не проблема

За словами виконавчого директора Спілки молочних підприємств Арсена Дідура, інформація про «критичні надлишки» перебільшена. Запаси формувалися влітку, коли Україна тимчасово не могла експортувати продукцію до ЄС через технічні затримки з угодою про асоціацію.

Голова наглядової ради спілки Вадим Чагаровський додає: нинішні близько 10 тис. тонн масла — це стандартний двомісячний запас для сезону, коли через спеку падає внутрішнє споживання і зростає переробка молока на масло та сухе молоко.

За словами голови ради АТ «Молочний альянс» Сергія Вовченка, нормою вважається навіть тримісячний запас, а продукт у заморожених блоках може без втрати якості зберігатися пів року і більше.

Чому ціни не знизилися

Хоча виробники опустили відпускні ціни — фасована пачка на заводі коштує 70–80 грн — ритейл не поспішає коригувати вартість на полицях.

Експерти пояснюють це:

підвищеними націнками мереж,

спробами компенсувати менший середній чек,

очікуванням передсвяткового попиту,

інерційністю цін у ритейлі — зміни доходять до покупця із затримкою 4–6 тижнів.

Європа обвалює ринок

Світовий ринок впливає на Україну сильніше, ніж внутрішнє виробництво. Ціна тонни масла в Європі від червня впала з 8,5 тис. євро до 5 тис., і продовжує знижуватися. Причина — глобальне перевиробництво США, Нової Зеландії та ЄС.

Українське масло виготовляється за собівартістю 6,5 тис. євро за тонну, тому продавати його на експорт нижче ринку — збитково. Це блокує вигідний збут і збільшує внутрішні залишки.

Чи безпечне масло зі складів

Експерти одностайні: за правильного зберігання масло може лежати дуже довго.

–18°C — термін придатності до 2 років.

–32°C — повне збереження властивостей.

У магазинах не вказують дворічний термін, бо йдеться про споживче паковання. Масло зберігається у блоках по 25 кг, а дату на пачці ставлять вже після фасування.

Чи загрожують цінам блекаути

Молочні заводи запевняють: різкого стрибка вартості через відключення електрики не буде.

Підприємства мають генератори й когенераційні установки, а конкуренція з дешевим імпортом не дасть суттєво підняти ціну.

Коли нарешті подешевшає

Ритейл уже запускає різдвяні акції. В українських мережах з’являється масло по 82–85 грн, а у Lidl у Європі воно коштує 1,5 євро (близько 75 грн).

Експерти прогнозують зниження на 25–30% у грудні–січні, а тренд на падіння триватиме щонайменше до Великодня 2026 року.

Чи варто робити запаси

Тож фахівці радять купувати потроху, бо ціна буде знижуватися, заморожувати на 3-6 місяців, якщо є така можливість, а також стежити за акціями, бо саме перед святами знижки найбільші — 25–35%.

Раніше йшлося про те, що виробництво вершкового масла в Україні припинилося, адже нібито склади забиті продуктом.

Вперше за останні роки випуск продукції виявився нижчим за попередні показники, а на складах накопичилося близько 10 тисяч тонн товару, який нема куди дівати.