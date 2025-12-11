ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які взимку не живуть, а існують

Зима неминуча на нашому шляху, хоч би як погано дехто з нас до неї ставився, вона однаково прийде раз на рік — як за розкладом.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але поки одні з нас приймають її легко, а подекуди й не без задоволення, інші нестерпно страждають від холоду, бруду під ногами та постійного сутінків за вікном — снігу, що вносив би бодай якесь урізноманітнення, у нас тепер майже не буває.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які взимку не живуть, а існують, а то й зовсім впадають в анабіоз.

Телець

Тельці — один із найтеплолюбніших знаків зодіаку: вони дуже люблять комфорт, а холод із ним погано поєднується. Саме тому в зимову пору року його представники скорочують кількість різких рухів, намагаючись зайвий раз не залишати стін дому, що негативно позначається на кількості цілей, яких вони могли б досягти.

Овен

Овнів вбиває — на щастя, тільки в переносному сенсі слова — не холод, хоча й він для них доволі неприємний, а відсутність повноцінного середньодобового освітлення. Представників цього знака, який належить до стихії вогню, можна порівняти з батарейкою, яка насичується енергією від Сонця: немає світла, немає й сил — як фізичних, так і моральних.

Діва

Діви категорично не переносять холод — варто температурі в їхньому будинку або квартирі опуститися хоча б на кілька градусів, як вони закутуються в усі наявні в них «утеплювачі» і намагаються якомога менше рухатися, щоб не витрачати накопичені джоулі, от тільки повноцінно жити, а не існувати, в такому разі буває важко.

