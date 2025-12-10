Українців попередили про небезпечні чашки з Китаю

Небезпечні китайські чашки / © Держпродспоживслужба

У Польщі виявили скляні чашки китайського походження, які становлять небезпеку для здоров’я. Сусідня країна передала цю інформацію Держпродспоживслужбі України.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Держпродспоживслужба отримала від компетентних органів Польщі повідомлення через систему RASFF (Система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми) про виявлення небезпечних чашок.

Це скляні чашки виробництва Китаю, які мають декоративне оздоблення у вигляді квітів, грибів та листя. У цих виробах було зафіксовано перевищення допустимих норм міграції свинцю та кадмію, що створює серйозний ризик для людського здоров’я.

З огляду на це, Держпродспоживслужба дала рекомендації українцям:

не купувати зазначені чашки;

припинити використання, якщо посуд вже є у власності,

негайно інформувати територіальні підрозділи Держпродспоживслужби у разі виявлення цього товару в торговельній мережі.

Служба продовжує координувати дії з країнами-членами RASFF та вживає необхідних заходів контролю для повного вилучення небезпечної продукції з обігу.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба виявила в Україні понад 24 тис. одиниць дитячої продукції, яка не відповідає вимогам технічного регламенту, з них 28 видів — небезпечні дитячі іграшки.