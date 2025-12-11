В одному з міст України запроваджують режим жорсткої економії світла: кого це зачепить

Електроенергія / © ТСН

Через російські атаки по енергетиці у Житомирі запроваджують режим жорсткої економії електроенергії для мешканців, бізнесу та організацій.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

«Рішення місцевої комісії з питань ТЕБ і НС: обмежити споживання електроенергії — житомирянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності», — йдеться у заяві міськради.

У Житомирі вуличне освітлення вночі переведуть у режим економії. Причиною стали чергові удари ворога по енергетичній інфраструктурі України. Таке рішення ухвалила місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Перехід на ощадний режим роботи мережі освітлення вулиць, доріг і парків Житомирської громади розпочинається вже 11 грудня. До стабілізації ситуації світло працюватиме після 22:00 у нічному, зменшеному режимі.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела засідання енергетичного штабу для контролю ситуації в енергетиці. Вона заявила, що тримає на контролі перегляд списку критичної інфраструктури і очікує від ОВА фактичної оптимізації споживання електроенергії. Свириденко наголосила на необхідності повноцінного запуску об’єктів розподіленої генерації для поповнення дефіциту. Очікується, що завдяки цим заходам тривалість відключень зменшиться цими вихідними.