Навіщо запровадили "підчерги" відключень світла: пояснення енергетика

У столиці та деяких регіонах України в умовах дефіциту потужності застосовують нову схема управління обмеженнями — так звані «підчерги» відключень електроенергії.

Роботу цієї системи пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко для КИЇВ24.

За словами експерта, система черг розроблена для точкового управління обсягом потужності, що відключається, відповідно до наявного дефіциту в енергосистемі регіону.

«Черга — це фактично відключення певної кількості мегават потужності в ситуації, коли в регіоні не вистачає енергії. Себто черги розраховані так, щоб відключити певну кількість мегават потужності в ситуації, коли їх просто немає в цьому регіоні в цей момент», — пояснив Олександр Харченко.

Він додає, що одна повна черга може відповідати значному обсягу потужності.

«Черга номер шість означає, що 600 МВт потужності відключається, коли відключена черга. Хоча в деяких регіонах це відрізняється, але типово можна констатувати, що черга — це плюс-мінус 600 МВт», — запевнив Харченко.

За його словами, систему «підчерг» запровадили для більшої гнучкості та можливості більш точно керувати навантаженням, коли обсяг дефіциту потужності є меншим, ніж обсяг цілої черги.

«Для чого це? Коли треба відключити не 600, а 300 мегават, щоб не відключати всі 600, розділили чергу на половинки. Відповідно, 300 відключили, 300 не відключили в той момент, коли є така можливість», — зазначив експерт.

Олександр Харченко підкреслив, що саме такий поділ дозволяє диспетчерам оперативно реагувати на зміни в генерації та відновлення потужностей. Якщо з’являється додаткова генерація або відновлюється підстанція, яка може подати, наприклад, 300 МВт, диспетчер має можливість підключити до мережі лише половину черги (наприклад, «черга 4.2»), не чекаючи, поки буде відновлено потужність, необхідну для включення всієї черги.

Експерт навів приклад роботи системи в умовах значного дефіциту, характерного для Києва.

«Коли, скажімо, в Києві за умови споживання 1,4 ГВт потужності є тільки 800 МВт, на жаль, більша частина — дійсно, там 50%, може бути й 60% — черг будуть у стані "вимкнено", і тільки ті, на кого вистачить електроенергії, будуть в графіку в цей момент увімкнені. Тому це працює от таким чином», — підсумував Олександр Харченко.

Нагадаємо, в Україні зростає споживання електроенергії, тому зберігається потреба в економному використанні ресурсів. На тлі нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру діють графіки обмеження для бізнесу та погодинні відключення.

Раніше Олександр Харченко заявляв, що у компаній, які відповідають за ремонт і відновлення енергооб’єктів, фактично немає резервів для ліквідації нових масштабних руйнувань.