Бої за Покровськ / © ТСН.ua

Президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам захопити Покровськ до середини листопада, але аналітики вважають виконання цього наказу малоймовірним. Попри просування ворога на південний схід від Мирнограда, це не спричинить швидкого прориву української оборони.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Покровському напрямку: просування ворога біля Мирнограда

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід Мирнограда (на схід від Покровська), однак ці дії навряд чи спричинять швидкий прорив української оборони на цьому напрямку. Геолоковані відео, опубліковані 27–28 жовтня, підтверджують, що підрозділи армії РФ увійшли на південно-східну околицю Мирнограда. Один із російських воєнних блогерів заявив, що окупанти просунулися на півночі та сході Покровська, а також на північному сході Мирнограда.

Міністерство оборони Росії повідомило, що 5-та мотострілецька бригада просунулася в східній частині Мирнограда, тоді як українські війська провели контратаку поблизу Гришиного (на північний захід від Покровська).

Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Григорій Шаповал 28 жовтня зазначив, що російські підрозділи не мають повного контролю над жодною позицією в Покровську, проте мають перевагу в безпілотниках у співвідношенні 10 до 1 на цьому напрямку.

Його заява узгоджується з оцінкою ISW, згідно з якою «російське просування» стосується підтверджених ділянок, де противник проводив атаки або діяв, навіть якщо не встановив там контроль. Контроль, відповідно до військової доктрини, визначається як «тактичне завдання командира, що вимагає збереження фізичного впливу на певну територію, аби запобігти її використанню ворогом або створити умови для успішних дій своїх сил».

«Отже, російські війська майже напевно не контролюють жодної позиції в межах самого Покровська», — наголошується у звіті.

Мапа бойових дій у районі Покровська / © Інститут вивчення війни (ISW)

Мапа бойових дій у районі Покровська і Мирнограда / © Інститут вивчення війни (ISW)

Чи вдасться Росії захопити Покровськ до середини листопада?

Як повідомляється, президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам захопити Покровськ до середини листопада 2025 року, однак виконання цього наказу виглядає малоймовірним. Українські джерела поширили видалений згодом матеріал Financial Times, у якому з посиланням на неназвані джерела зазначалося, що Путін поставив військовому командуванню завдання взяти місто під контроль до середини листопада.

Російська армія вже неодноразово не виконувала подібних «ультимативних» наказів президента щодо захоплення українських територій — зокрема, його попереднього розпорядження встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями до вересня 2022 року.

«Станом на кінець жовтня 2025 року російським військам не вдалося взяти жодне з великих міст Донеччини, і ISW продовжує вважати, що захоплення «фортифікаційного поясу України» стане для РФ процесом на кілька років», — зазначається у звіті.

Путін постійно ставить перед Генштабом нереалістичні завдання щодо захоплення великих територій у стислі терміни, і нинішній план із взяття Покровська, за оцінками експертів, також не відповідає реальним можливостям російської армії.

Нагадаємо, генерал армії та екскерівник СЗР України Микола Маломуж розповів, що ситуація у Покровську залишається складною. За словами Маломужа, Росія продовжує посилювати угруповання біля Покровська новими підрозділами та технікою, намагаючись охопити місто «клешнями» з різних боків для подальшого штурму, незважаючи на постійні провалювання раніше встановлених Путіним дедлайнів. Відбивати атаки складно через обмежені ресурси та постійні удари ворожих дронів.