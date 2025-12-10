Що насправді стоїть за заявами Трампа про вибори в Україні: експерт пояснив

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп знову заявив, що Україні потрібно провести вибори, бо їх, мовляв, давно не було. Влада нібито використовує війну як привід уникнути виборчої процедури. Проте Трамп не просто так знову тисне на Зеленського, підіграючи пропаганді Путіна.

Про це розповів голова громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк для «24 Каналу».

Романюк переконаний, що Трампу напряму не потрібні вибори в Україні, але він повністю втілює методичку Володимира Путіна, який постійно говорить про «нелегітимність української влади».

У розмовах з Трампом Путін постійно наголошував, що буцімто повністю виступає за мир, однак йому нібито немає з ким підписувати угоду, адже Володимир Зеленський, мовляв, не є легітимним президентом.

«Трамп чомусь вірить у цю маячню і думає, що вся затримка у встановленні миру в Україні через те, що українська влада в особі Зеленського хоче воювати й далі. В очах Трампа Зеленський — недоговороздатний, про це йому постійно говорить Путін», — наголосив Романюк.

Водночас як Трамп, так і Путін, потрапили у власну ж пастку. Адже, щоб провести вибори в Україні, необхідно забезпечити сталий мир, і хтось має гарантувати, що ракети не залітатимуть у виборчі дільниці.

Зеленський на цю пропозицію відповів, що готовий йти на вибори хоч завтра, але для цього мають забезпечити мир.

«Уявімо, що на це погодиться Трамп, але як на це погодиться Путін? Йому ж потрібно буде зупинити війну, хоча б заморозити її на 100 днів. Він категорично не хоче цього робити», — пояснив Романюк.

Експерт підкреслив, що мета Путіна — знищити Україну, а не приводити до влади іншого президента, який буде повністю підтримувати Росію.

Тож зараз Зеленський, так би мовити, перекинув м’яч на бік Трампа і Путіна.

«Він розуміє, що зараз не буде в Україні жодної влади, яка б повністю підтримувала Росію і її план», — підсумував Романюк.

Нагадаємо, Трамп заявив, що країна нібито затягує із голосуванням через війну. В інтерв’ю для Politico він висловив думку, що українці «мають отримати право обирати», натякнувши, що влада користується воєнним станом для відтермінування процесу.

Трамп припустив, що перемогу на таких виборах міг би здобути навіть Володимир Зеленський, однак підкреслив, що через тривалу відсутність виборів демократичні процеси в Україні, на його переконання, можуть бути порушені.

До цього, вже у звичній манері під час пресконференції наприкінці листопада «фюрер» РФ Володимир Путін знову висловився про начебто «нелегітимність» українського лідера. Мовляв, це унеможливлює юридично зобов’язувальну угоду. А тому, нахабно заявив Путін, українцям варто провести вибори.

А у лютому цього року Трамп назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором без виборів», оскільки в країні через воєнний стан не відбулися вибори.