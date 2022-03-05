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Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Бучі

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Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Бучі

Росіяни безжально розстрілюють житлові будинки та руйнують інфраструктуру у Бучі, яка наразі є однією з найгарячіших точок бойових дій.

Російська армія цілеспрямовано обстріляла новобудови у Бучі Київської області. У будинках знаходилися люди. Чи є постраждалі невідомо.

Про це ТСН.ua повідомили місцеві жителі.

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Вибухова хвиля у будинках вибила вікна та двері.

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Внаслідок скидання винищувачем снаряду загорівся один із будинків. Мешканці самостійно змогли потушити пожежу.

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Пожежники на виклик не змогли приїхати через небезпеку обстрілів.

У Бучі залишається дуже складана ситуація. Місцеві повідомляють, що бачать російських окупантів майже на всіх вулицях міста. Обстріли не вщухають.

У будинках немає світла, води та газу. Також немає інтернету і мобільного зв'язку.

Люди втомлені, налякані і в розпачі. Вони благають організувати для них "зелений коридор", щоб врятуватися.

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Нагадаємо, двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські рашисти не дали можливості каретам "швидкої" їх вивезти до "Охматдиту".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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