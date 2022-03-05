Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Бучі

Росіяни безжально розстрілюють житлові будинки та руйнують інфраструктуру у Бучі, яка наразі є однією з найгарячіших точок бойових дій.

Російська армія цілеспрямовано обстріляла новобудови у Бучі Київської області. У будинках знаходилися люди. Чи є постраждалі невідомо.

Про це ТСН.ua повідомили місцеві жителі.

Вибухова хвиля у будинках вибила вікна та двері.

Внаслідок скидання винищувачем снаряду загорівся один із будинків. Мешканці самостійно змогли потушити пожежу.

Пожежники на виклик не змогли приїхати через небезпеку обстрілів.

У Бучі залишається дуже складана ситуація. Місцеві повідомляють, що бачать російських окупантів майже на всіх вулицях міста. Обстріли не вщухають.

У будинках немає світла, води та газу. Також немає інтернету і мобільного зв'язку.

Люди втомлені, налякані і в розпачі. Вони благають організувати для них "зелений коридор", щоб врятуватися.

Нагадаємо, двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські рашисти не дали можливості каретам "швидкої" їх вивезти до "Охматдиту".