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За 10 днів війни близько 100 тисяч осіб вступили до тероборони – МВС

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За 10 днів війни близько 100 тисяч осіб вступили до тероборони – МВС

Associated Press

Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що з початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців.

Про це Маляр сказала в ефірі спільного інформаційного телемарафону українських каналів.

"За 10 днів війни до нас прийшло близько 100 тисяч осіб в тероборону. Записатись дуже просто. У нас працює сайт https://sprotyv.in.ua/Там є всі контакти, там є гаряча лінія, вас повністю проконсультують, що саме потрібно робити і куди звертатися", ­– розповіла заступниця міністра.

Вона додала, після завершення війни тероборона не буде розформована, а стане частиною системи оборони України.

"Перемога ­– це перемога , але Росія залишатиметься там, де вона зараз залишається. Тому ворог у нас буде стільки, скільки буде наш північний сусід поряд з нами. Тому ми повинні бути завжди готові до цього спротиву. Тому закон про національний спротив якраз передбачає цю систему, коли кожен житель своєї громади має можливість захищати свою громаду", ­– розповіла Маляр. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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