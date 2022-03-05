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Над Краматорськом українська ППО збила крилату ракету окупантів - відео

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Українські захисники зміцнюють позиції на всіх фронтах.

Сили протиповітряної оборони України (ППО) збила крилату ракету над Краматорськом Донецької області.

Про це повідомляє радник МВС Антон Геращенко та опублікував відео.

На відеозаписі видно, як українські сили знищили ракету, яка летіла над містом. Він потужного вибуху на небі з'явився яскравий спалах.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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