Над Краматорськом українська ППО збила крилату ракету окупантів - відео

Українські захисники зміцнюють позиції на всіх фронтах.

Сили протиповітряної оборони України (ППО) збила крилату ракету над Краматорськом Донецької області.

Про це повідомляє радник МВС Антон Геращенко та опублікував відео.

На відеозаписі видно, як українські сили знищили ракету, яка летіла над містом. Він потужного вибуху на небі з'явився яскравий спалах.