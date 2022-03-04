Магістральний провайдер Cogent відключився від Росії

"Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання впродовж місяця. З Cogent працює "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

"Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів", - пояснив він.