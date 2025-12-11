ТСН у соціальних мережах

У блакитному спідничному костюмі та капелюсі, як у принцеси Кейт: королева Максима на церемонії привітання

Королева Максима та король Віллем-Олександр вітали у Нідерландах президентське подружжя Фінляндії.

Сюзанна Іннес-Стубб та королева Максима

Сюзанна Іннес-Стубб та королева Максима / © Getty Images

Президент Фінляндії Олександр Стубб та перша леді Сюзанна Іннес-Стубб прибули до Нідерландів із дводенним державним візитом.

Церемонія привітання почесних гостей традиційно відбулася на площі Дам. Королева Максима мала, як завжди, приголомшливий вигляд і з’явилася на зустрічі в блакитному спідничному костюмі та смарагдовому капелюсі-пігулці від Philip Treacy — бренд, який так люблять члени британської королівської родини і особливо принцеса Уельська Кейт.

Сюзанна Іннес-Стубб і королева Максима / © Getty Images

Сюзанна Іннес-Стубб і королева Максима / © Getty Images

Королева також зібрала біляве волосся в низький об’ємний пучок, доповнила образ макіяжем та сережками-висячками, смарагдовим замшевим клатчем, туфлями до тону та шкіряними рукавичками.

А вчора, нагадаємо, королева Максима відвідувала церемонію вручення премії PUM Awards у Бреді, де з’явилася практично в total red луку.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

