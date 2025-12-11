- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 1 хв
У блакитному спідничному костюмі та капелюсі, як у принцеси Кейт: королева Максима на церемонії привітання
Королева Максима та король Віллем-Олександр вітали у Нідерландах президентське подружжя Фінляндії.
Президент Фінляндії Олександр Стубб та перша леді Сюзанна Іннес-Стубб прибули до Нідерландів із дводенним державним візитом.
Церемонія привітання почесних гостей традиційно відбулася на площі Дам. Королева Максима мала, як завжди, приголомшливий вигляд і з’явилася на зустрічі в блакитному спідничному костюмі та смарагдовому капелюсі-пігулці від Philip Treacy — бренд, який так люблять члени британської королівської родини і особливо принцеса Уельська Кейт.
Королева також зібрала біляве волосся в низький об’ємний пучок, доповнила образ макіяжем та сережками-висячками, смарагдовим замшевим клатчем, туфлями до тону та шкіряними рукавичками.
А вчора, нагадаємо, королева Максима відвідувала церемонію вручення премії PUM Awards у Бреді, де з’явилася практично в total red луку.