У Києві затримали ймовірних шпигунів: у них виявили військову карту Гостомеля

У Києві затримали ймовірних шпигунів: у них виявили військову карту Гостомеля

У телефонах затриманих було чимало фото і відео руху військової техніки ЗСУ.

У Києві патрульні затримали двох осіб, які вели ймовірно розвідувальну роботу.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що під час патрулювання копи помітили, як з вікна квартири будинку невідомі фотографують територію управління. Патрульні перевірили помешкання, у якому перебували 22-річна жінка та 23-річний чоловік.

У їхніх мобільних телефонах знайшли безліч фото та відео території патрульної поліції, рух військової техніки ЗСУ тощо. У затриманих також виявили військову карту Гостомеля та іншу техніку.

Осіб доставлено до Дніпровського управління поліції. Свої дії затримані пояснюють тим, мовляв, фотографували для того, щоб показати друзям з Москви, що відбувається в Україні.