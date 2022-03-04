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У Києві затримали ймовірних шпигунів: у них виявили військову карту Гостомеля

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У телефонах затриманих було чимало фото і відео руху військової техніки ЗСУ.

У Києві патрульні затримали двох осіб, які вели ймовірно розвідувальну роботу.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що під час патрулювання копи помітили, як з вікна квартири будинку невідомі фотографують територію управління. Патрульні перевірили помешкання, у якому перебували 22-річна жінка та 23-річний чоловік. 

У їхніх мобільних телефонах знайшли безліч фото та відео території патрульної поліції, рух військової техніки ЗСУ тощо. У затриманих також виявили військову карту Гостомеля та іншу техніку.

Осіб доставлено до Дніпровського управління поліції. Свої дії затримані пояснюють тим, мовляв, фотографували для того, щоб показати друзям з Москви, що відбувається в Україні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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