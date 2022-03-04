Російські окупанти на Сумщині розграбували та розгромили супермаркет: відео

Російські окупанти на Сумщині розграбували та розгромили супермаркет: відео

Окупанти грабують місцеві магазини в Україні.

Російські окупанти 4 березня у Сумській області пограбували супермаркет. Також вони поцупили усю готівку із банкоматів та терміналів.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Магазин у місті Тростянець, пограбований російськими солдатами. 4 березня 2022 рік", - написав голова Сумської ВЦА.