Кіровоградська область: чоловік затримали чоловіка, який кинув гранату і поранив підлітків

У результаті вибуху поранення отримали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина. Їх медики швидкої допомоги доставили до лікарні з осколковими пораненнями обличчя, пліч, ніг та грудей.

Унаслідок вибуху постраждали троє 17-річних дітей: двоє хлопців та дівчина. Їх доставили до лікарні.

Їх повідомили поліції Рівненської області

Подія сталася 18 жовтня, близько 22:00 години, у селі Кримки Звенигородського району. До компанії підлітків, які відпочивали біля будинку культури та сільського магазину під’їхав на автомобілі чоловік, який був напідпитку, та підійшов попросити запальничку. Після чого він почав чіплятися до неповнолітніх, ображати їх нецензурною лайкою та вдарив 17-річного хлопця. Далі чоловік сів до свого авто та поїхав. За кілька хвилин він повернувся з гранатою, яку кинув у компанію дітей.

У результаті вибуху поранення отримали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина. Їх медики швидкої допомоги доставили до лікарні з осколковими пораненнями обличчя, пліч, ніг та грудей.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Звенигородського відділу поліції, криміналістична лабораторія ГУНП в Черкаській області, поліцейські кінологи та вибухотехнічної служби.

Правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль, які скерували на експертизу.

Оперативники карного розшуку поліції Черкащини провели розшукові заходи та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний житель Звенигородського району. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За місцем його проживання поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого виявили та вилучили речові докази, які направили на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 15 ч. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від десяти до 15 років, або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.