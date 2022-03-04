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У Мелітополі повідомили хорошу новину для мародерів

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У Мелітополі повідомили хорошу новину для мародерів

Associated Press

У місті створили спеціальний пункт, де мародери можуть залишити награбоване.

У Мелітополі встановили намети, для повернення награбованого мародерами.

Про це розповів міський голова Іван Федоров.

За його словами, факти мародерства зафіксовані, адже у всіх розграбованих магазинах працювали камери відеоспостереження.  Аби ті хто їх вчиняв, мали шанс виправитися, біля одного з магазинів встановили білі намети для повернення награбованого.

Від сьогодні мародери, які розкрадали майно магазинів та супермаркетів, можуть його повернути без подальшої кримінальної відповідальності. Біля ТЦ "Палладіум" у Мелітополі облаштували спеціальний павільйон, де групи охорони правопорядку приймають товари. Йдеться не тільки про техніку та речі, а й ліки та продукти харчування. Усім раджу принести все назад, для того, щоб після ми не почали шукати та подавати відповідні заяви до правоохоронних органів", — йдеться в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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