У Мелітополі повідомили хорошу новину для мародерів

У місті створили спеціальний пункт, де мародери можуть залишити награбоване.

У Мелітополі встановили намети, для повернення награбованого мародерами.

Про це розповів міський голова Іван Федоров.

За його словами, факти мародерства зафіксовані, адже у всіх розграбованих магазинах працювали камери відеоспостереження. Аби ті хто їх вчиняв, мали шанс виправитися, біля одного з магазинів встановили білі намети для повернення награбованого.

Від сьогодні мародери, які розкрадали майно магазинів та супермаркетів, можуть його повернути без подальшої кримінальної відповідальності. Біля ТЦ "Палладіум" у Мелітополі облаштували спеціальний павільйон, де групи охорони правопорядку приймають товари. Йдеться не тільки про техніку та речі, а й ліки та продукти харчування. Усім раджу принести все назад, для того, щоб після ми не почали шукати та подавати відповідні заяви до правоохоронних органів", — йдеться в повідомленні.