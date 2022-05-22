Прорив у науці: вчені повністю розшифрували геном людини

2003 року, після 13 років дослідження, вчені з проєкту Human Genome Project (HGP) заявили про перше секвенування геному, що стало проривом у науці та призвело до революції в геноміці.

Однак геном тоді так і не змогли прочитати на 100%.

Про це повідомляє ZME Science.

Також читайте Вчені вперше виростили рослини в ґрунті Місяця: відео

Робота не припинялася. І ось нарешті майже 100 вчених із консорціуму Telomere-to-Telomere (T2T) змогли секвенувати решту 8% — майже 400 млн нових пар основ. Серед них гени, що відповідають за імунітет, а це дозволяє людям адаптуватися до вірусів і захворювань, які вони викликають, а також гени, що дозволяють людському мозку збільшуватися в розмірах у порівнянні з мозком інших приматів.

Геном людини складається приблизно з 3,055 мільярда субодиниць ДНК, пар хімічних основ, що позначаються літерами A, C, G і T. Гени є ланцюжками цих літерних пар, які містять інструкції зі створення білків, що називають будівельними блоками життя. У людини близько 30 000 генів, організованих у 23 групи, що називаються хромосомами, які є у ядрі кожної клітини.

Повна картинка геному допоможе краще зрозуміти еволюцію та біологію людини, вважають спеціалісти.

Раніше вчені вперше зафіксували активність мозку людини, який вмирає, виявивши патерни мозкових хвиль, пов'язані з такими процесами, як сновидіння та спогад.

У водах Таїті вчені виявили неторканий кораловий риф | Новини світу

Читайте також: