Чоловік підірвав свій автомобіль Tesla із опудалом Ілона Маска всередині: відео

Ціна нової Tesla Model S 95 тис. доларів.

У Фінляндії чоловік підірвав свій автомобіль Tesla, посадивши всередину манекен, до якого прикріпив фото Ілона Маска. Це сталось через те, що в авто зіпсувалась батарея і потрібно було купувати нову, яка коштує понад 23 тис. доларів.

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Про це повідомляє nypost.com.

Громадянин Фінляндії Туомас Катайнен придбав свій автомобіль Tesla у 2013 році та спочатку він був задоволений тим, як працював транспортний засіб. Проте з часом автомобіль почав ламатись. Після того, як авто намагались місяць відремонтувати у майстерні, чоловіку повідомили, що для цього потрібно замінити батарею, вартістю 23 900 доларів.

Проте чоловік не захотів це робити та вирішив підірвати автомобіль. Зробив він це у колишньому кар'єрі Яала у Фінляндії, заклавши 30 кілограмів динаміту. Також всередину чоловік посадив опудало Ілона Маска.

Авто підірвалось за лічені секунди. Відзначимо, що ціна нової Tesla Model S 95 тис. доларів.

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