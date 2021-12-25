Чоловік підірвав свій автомобіль Tesla із опудалом Ілона Маска всередині: відео

Ціна нової Tesla Model S 95 тис. доларів.
У Фінляндії чоловік підірвав свій автомобіль Tesla, посадивши всередину манекен, до якого прикріпив фото Ілона Маска. Це сталось через те, що в авто зіпсувалась батарея і потрібно було купувати нову, яка коштує понад 23 тис. доларів.
Про це повідомляє nypost.com.
Громадянин Фінляндії Туомас Катайнен придбав свій автомобіль Tesla у 2013 році та спочатку він був задоволений тим, як працював транспортний засіб. Проте з часом автомобіль почав ламатись. Після того, як авто намагались місяць відремонтувати у майстерні, чоловіку повідомили, що для цього потрібно замінити батарею, вартістю 23 900 доларів.
Проте чоловік не захотів це робити та вирішив підірвати автомобіль. Зробив він це у колишньому кар'єрі Яала у Фінляндії, заклавши 30 кілограмів динаміту. Також всередину чоловік посадив опудало Ілона Маска.
Авто підірвалось за лічені секунди. Відзначимо, що ціна нової Tesla Model S 95 тис. доларів.
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