Спасите Херсон: какая ситуация после подрыва ГЭС и почему молчит мир

ТСН.ua. собрал все, что известно по результатам подрыва Каховской ГЭС, как происходит эвакуация и почему мир не помогает так, как нам хотелось бы.

После подрыва Каховской ГЭС десятки населенных пунктов оказались под водой. Средний уровень подтопления достиг 5-5,5 м. На утро 8 июня затоплено уже 600 кв. км территорий.

И если на правобережье Херсонщины, несмотря на вражеские обстрелы, проводится эвакуация, то на левобережье, которое находится под контролем окупантов, ситуация катастрофическая.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС, как оккупанты издеваются над местными, оказавшимися в зоне подтопления, и почему мир ничего не делает, говорится в ТСН.ua.

Катастрофа на левобережье

Оккупанты запретили эвакуацию

Левый берег Херсонщины ниже, поэтому его подтопило больше. Он находится под контролем окупантов. Однако вместо того, чтобы помогать местным, россияне напротив заблокировали затопленные населенные пункты и запретили эвакуацию.

Вчера, 7 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что в Казачьих Лагерях на левобережной Херсонской области пьяные оккупанты заблокировали все возможные пути выезда и запретили эвакуацию.

В то же время, в городе Голая Пристань, почти полностью оказавшегося под водой, оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и обустраивают там огневые позиции.

Не лучше ситуация в оккупированных Олешках. По словам собеседников, люди просто сидят на верхних этажах многоэтажных домов и просто наблюдают, как все вокруг поглотила вода. Никакой эвакуации оккупанты не проводят.

Оккупированные Олешки / Фото: скриншот с видео

По словам законного городского головы Олешек Евгения Рыщука, еще раньше в городе оккупанты забрали у местных лодок, а сейчас не выпускают людей.

Местные жители, на свой страх и риск, на маленьких лодках переправляют в подтопленные оккупированные районы левобережья, чтобы спасти местных жителей.

Херсонцы прорываются на левый берег, чтобы помочь с эвакуацией - ГСЧС доступа нет

Выпускают только тех, кто получил оккупационные аусвайсы

Сегодня в Сети появилась информация, что россияне вывозят только тех, кто раньше взял российские паспорта. Тем, кто отказался от оккупационных аусвайсов, не дают возможности эвакуироваться.

"Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных громадах. И это еще одно сознательное преступление России: после того, как государство-террорист повлекло за собой катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от него", — рассказал президент Зеленский в своем вчерашнем видеообращении, комментируя ситуацию на оккупированной части Херсона.

Первые жертвы

Вчера законный мэр Олешек рассказал о погибших из-за подрыва Каховской ГЭС.

"К сожалению, есть первые сообщения о погибших от наводнения", — отметил Рыщук.

Сегодня он добавил, что в Олешковской общине из-за затопления погибли девять человек.

Херсон и окрестности

По информации МВД, в одном из районов Херсона затоплено более 1800 домов. Всего на правом берегу Днепра в Херсонской области подтоплено 20 населенных пунктов.

Украинские спасатели и волонтеры, приехавшие в Херсон из всех уголков нашего государства, пытаются помочь местным. Но этому мешают преступные российские обстрелы.

В четверг, 8 июня, во время эвакуации жителей города из Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, захватчики совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек.

Улицы Херсона / Фото: Associated Press

Спасая жителей затопленной Херсона погиб украинский боец Владимир Кавулич — начальник координационного штаба добровольческого формирования "Фемида" в составе 124-й бригады ТРО.

Позже стало известно, что главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне. Моше Реувен Асман прибыл в Херсон и помогал эвакуировать людей. Раввину удалось чудом спастись.

Вода поднялась даже в Николаеве

После разрушения Каховской ГЭС уровень воды поднялся в Николаеве. Как известно, через город протекает река Южный Буг.

Также сообщалось, что в Николаевской области из-за подтопления от Каховской ГЭС погиб мужчина, который накануне отказался от эвакуации.

ООН и Красный Крест: для чего существуют эти структуры

Президент Владимир Зеленский заявил, что "шокирован" реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС.

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"Их там нет! Но ведь ООН и Красный Крест должны быть первыми, кто спасает жизнь. Это то, для чего эти структуры были созданы", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что каждый погибший там – это приговор международным организациям, которые разучились спасать жизнь.

ООН: русский язык и разрешение окупантов

Утром 6 июня, через несколько часов после того, как россияне уничтожили Каховскую ГЭС, на странице ООН в Twitter появилось сообщение о "дне русского языка".

Спикер МИД Олег Николенко отметил: "Российские командиры отдают приказ взорвать Каховскую плотину на русском языке. Что за день в ООН для празднования русского языка!?"

Впоследствии ООН таки отреагировала на российский теракт, но о том, что это преступление – дело рук российских оккупантов – умолчало. Подрыв Каховской ГЭС в ООН назвали "следствием российского вторжения в Украину", впрочем, прямо не сказали, что именно РФ повлекла за собой трагедию.

Сегодня, 8 июня, стало известно, что ООН наконец-то согласилась помочь эвакуировать людей из оккупированной части Херсонщины. В ООН заверили, что отправятся в подтопленные зоны на временно оккупированных территориях, как только РФ предоставит доступ и гарантии безопасности. Предоставят ли оккупанты этот доступ – сомнительно.

Также сегодня у стен офиса ООН в Киеве устроили акцию протеста. Люди стояли с плакатами "Долой Россию из ООН" и "Useless" ("бездействие").

Красный крест

Красный Крест Украины в ответ на критику президента Зеленского объяснил свою позицию. В организации подчеркнули, что Украинский Красный Крест не имеет доступа к оккупированным территориям.

"В СМИ было опубликовано интервью, где президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красного Креста нет в Херсонской области. В ответ на обвинения хотим еще раз подчеркнуть, что у Украинского Красного Креста нет доступа к территориям неподконтрольных Украине, поскольку мы украинская гуманитарная организация, которая может вести свою деятельность согласно украинскому законодательству и исключительно на территории подконтрольной Украине", — говорится в сообщении.

Там заверили, что работают 24/7 в Херсоне и на правобережье.

"Наши коллеги в Красном Кресте Украины круглосуточно работают, чтобы помочь и эвакуировать людей, пострадавших от наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. МККК постоянно находится с ними на связи, чтобы выяснить, как мы можем лучше поддержать гуманитарное реагирование", — все, что сказали в Международном Комитете Красного Креста в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя игнорирование затопления со стороны ООН и МККК, заверил, что Украина "дожмет" их.

Реакция мира

Международное сообщество не спешит назвать вещи своими именами и прямо признать, что подрыв Каховской ГЭС – дело рук российских окупантов.

Тем не менее, есть и адекватные заявления от друзей Украины. Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал привлечь Россию к ответственности.

"Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление — и мы привлечем Россию и ее пособников к ответственности. Мои мнения со всеми пострадавшими от этой катастрофы семьями в Украине", — заявил Мишель

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "слишком рано давать оценки" о причинах разрушения ГЭС, но возложил вину за катастрофу на "вторжение России".

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Странное предложение Эрдогана

Новый-старый президент Турции Реджеп Эрдоган ошарашил своим предложением расследовать подрыв Каховской ГЭС вместе с экспертами из России. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Зеленским.

Мир волнует только зерно?

В Минагрополитики сообщили, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС Украина может потерять несколько миллионов тонн урожая на затопленных территориях.

Пока трудно оценить ущерб левобережья Херсонщины, но известно, что там хранилось несколько сотен тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.

"На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок зерновые и масличные культуры: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница. Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью", — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что после катастрофы Украина будет без урожая и потеряет 14% экспорта.

По данным ресурса Barchart Trader, из-за подрыва Каховской ГЭС в мире начало дорожать зерно.

Как передает Euractiv, торговый представитель Украины Тарас Качка предупредил Европу, что подрыв россиянами Каховской ГЭС повлияет на транспортную инфраструктуру и, соответственно, на будущий экспорт сельскохозяйственной продукции.

Экологическая катастрофа

Подрыв Россией Каховской ГЭС является величайшей техногенной катастрофой за последние десятилетия. The Washington Post проанализировало экологические последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Речь идет о море рыбы в смелом водохранилище, загрязнении юга Херсонщины химикатами с полей и промышленных предприятий, которые затопило водой и многое другое.

Еще одна проблема – минная опасность. В результате подрыва Каховской ГЭС вода смывала российские мины.

Местные жители обратили внимание, что в некоторых подтопленных районах Херсона нет централизованной канализации, а все пользуются выгребными ямами. Как следствие – фекалии попали в воду.

"Может быть большая опасность инфекционных вспышек. Лето. Жара. Юг. Поэтому думаю, что об этом тоже надо говорить. Вода же рано или поздно сойдет. Люди начнут возвращаться или будут пытаться что-то спасти. И что их будет ждать? Это нужно объяснить", – говорит жительница Херсона и волонтер Ольга Цилинко.

Болезни и инфекции

Директор Института водных проблем и мелиорации Нацакадемии аграрных наук Михаил Яцюк предупредил, что в результате подтоплений в Херсонской области появился очень высокий риск распространения инфекционных болезней, в частности холеры и гепатита А.

Эпидемиолог Наталья Виноград считает, что вспышка инфекционных болезней может начаться уже через два-три дня.

"Кишечная группа инфекций будет обязательно. Второе – размывание кладбищ, захоронений людей, животных. Оттуда может появиться тоже целый ряд патогенов", — говорит эпидемиологиня.

Последствия для ЗАЭС

Сегодня, 8 июня, в "Энергоатоме" заверили, что, несмотря на подрыв оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой. В "Энергоатоме" напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года.

Эксперт Михаил Гончар предупредил о "фукусимском" сценарии для Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС.

"Впереди может быть "фукусимский" сценарий — за неимением подачи воды (в ЗАЭС — ред.) не состоится отбор тепла из активной зоны реакторов, состоится их разогрев и дальше то, что было на Фукусиме", — пояснил он.

В свою очередь МАГАТЭ заверило, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции пока нет.

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию на фронте