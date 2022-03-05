"Хвалилися дійти до Ла-Маншу": Шмигаль підвів підсумки де'вяти днів війни

Прем'єр розповів про злочини окупантів і запевнив, що винні будуть обов'язково покарані.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підвів підсумки дев'яти днів війни проти Росії.
Очільник Кабміну розповів, що наразі ведуться запеклі бої, ворог зазнає величезних втрат у людських ресурсах та в техніці.
Хвалилися дійти до Ла-Маншу, натомість здаються у полон
"Російська армія та її вищі чини розповідали про те, як вони за тиждень будуть скидати сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку та здаються в полон. У десятках міст і сотнях селищ тривають бої, і всюди ворог стикається із супротивом не тільки бійців, але і всього населення", — зазначив Шмигаль.
Злочини окупантів
В агонії власної поразки Росія вдається до все більш злочинних дій: завдає авіаційні удари по житлових будинках, лікарнях, школах та навіть пологових будинках.
Шмигаль нагадав, що минулої ночі окупанти зі всіх сторін гатив по Запорізькій атомній електростанції у місті Енергодар. Президент України терміново звертався до лідерів країн Великої сімки. Сам Шмигаль терміново телефонував керівнику МАГАТЕ Рафаелю Ґроссі й повідомив, що ворог здатний спричинити найбільш масштабну трагедію з часів аварії на Чорнобильській атомній станції.
"Радіація немає кордонів. Можлива зона ураження — весь світ. У черговий раз закликаю міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п’ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ. Це питання безпеки всього світу", — наголосив прем'єр.
Винні будуть покарані
Прем'єр Шмигаль розповів про важливе рішення Ради ООН з прав людини. Буде створено комісію з розслідування фактів злочинів Росії проти мирного населення України. Так само розпочинається робота Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів терористичних військ Росії в Україні.
"Це означає, що всі винні у смертях людей, а особливо цивільних, обов’язково будуть покарані", — запевнив він.
Звернення до українців
"Наш тотальний супротив ворогу має відбуватися на всіх фронтах. На передовій, в тилу, на тимчасово окупованих ворогом територіях. Час кожному взяти себе в руки і з холодною головою подумати, де він може бути найбільш корисним.
Якщо у вас є досвід та бажання – ставайте до лав територіальної оборони. Допомагайте волонтерам. Долучайтеся до інформаційної атаки на ворога. Працюйте на своєму підприємстві. Підтримуйте один одного. Знайдіть своє місце і робіть свій внесок. 40 млн людей, об’єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити й головне – неможливо перемогти", — закликав Денис Шмигаль
Робота уряду
Прем'єр запевнив, що уряд зараз працює 24/7.
Є два головних завдання:
- забезпечення потреб ЗСУ та інших збройних формувань.
- забезпечення цивільного населення товарами першої необхідності навіть в тих регіонах, які наразі заблоковані через бойові дії чи окупацію, організація зелених коридорів для евакуації цивільного населення, доставка гуманітарних вантажів.
Вчора Шмигаль мав розмову з президентом Червоного Хреста Петером Маурером. Він запевнив, що Червоний Хрест зробить все можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії.
Важлива роль "Укрзалізниці"
"Сьогодні "Укрзалізниця" стала компанією, яка за рахунок державних коштів закуповує їжу, пальне, ліки для потреб держави та постраждалих від війни людей. Останнім рішенням Уряду ми спрямували на ці цілі 18 млрд грн. Принагідно, дякую залізничникам, які, незважаючи на ризики, продовжують виконувати свою роботу та рятувати людей", — сказав прем'єр.
На завершення він запевнив українців, що попри все ми обов’язково переможемо загарбників.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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