Під час війни окупанти знищили 101 українську лікарню

Снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів.

Вже 78 днів поспіль російські терористи обстрілюють житлові квартали та цивільні об’єкти.

101 лікарня знищена вщент без можливості відновлення. Також руками російських терористів зруйновано 450 аптек, повідомили у МОЗ.

Майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги розстріляно чи захоплено ворогом.

За кожною цією цифрою — життя сміливого українця. Життя того, хто вчасно не доїхав до лікарні, або кому не було куди їхати, або того, кого просто не пропустили російські військові, і вони не змогли вчасно отримати необхідну медичну допомогу.

Крім того, на жаль, в умовах активних бойових дій "швидка" може не виїхати за викликом. Йдеться про так звану "червону зону", коли можливість надати медичну допомогу відсутня через інтенсивні обстріли.

Тому громадянам варто бути уважними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а за можливості евакуюватись із зон, де тривають інтенсивні обстріли. Адже перебуваючи у безпеці ви зменшуєте навантаження на лікарів та роботу екстрених служб.

Нагадаємо, українські лікарні отримають доступ до супутникового інтернету Starlink.

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