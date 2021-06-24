Бойовики поранили цивільного на Донбасі

Він направлений до лікувального закладу. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий.

Про це повідомила оперативно-тактична група (ОТГ) "Схід".

"Сьогодні, 24 червня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню", - наголошується в повідомленні.

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В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав проникне осколкове поранення. "Після надання первинної медичної допомоги він транспортований до лікувального закладу. Стан пораненого-середньої тяжкості", - уточнили в ОТГ.

На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ. Про обстріл повідомлено представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 23 червня, зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.

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