Стівен Кінг більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями

Стівен Кінг більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями

Всесвітньовідомий американський письменник Стівен Кінг більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями.

Про це він написав у своєму Твіттері.

Крім того, Кінг закликав закликав бойкотували Coca Cola через те, що компанія не припинила роботу в Росії.

"Coca Cola продовжує продавати свою продукцію в Росії. Бойкот", - написав Кінг.