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Безпека, фінансова підтримка та санкції проти Росії: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

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Безпека, фінансова підтримка та санкції проти Росії: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Associated Press

Україна нині активно звертається до країн НАТО з проханням закрити небо.

Президент України Володимир Зеленський учергове переговорив телефоном із президентом США Джо Байденом. Головна тема - війна, з якою Росія пішла проти України, та як її зупинити.

"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - зазначив Зеленський.

Інших подробиць розмови поки що немає.

Раніше Байден розмістив коротке звернення до громадян РФ через її агресію проти Україні.

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"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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