Безпека, фінансова підтримка та санкції проти Росії: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Безпека, фінансова підтримка та санкції проти Росії: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Україна нині активно звертається до країн НАТО з проханням закрити небо.

Президент України Володимир Зеленський учергове переговорив телефоном із президентом США Джо Байденом. Головна тема - війна, з якою Росія пішла проти України, та як її зупинити.

"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - зазначив Зеленський.

Інших подробиць розмови поки що немає.

Раніше Байден розмістив коротке звернення до громадян РФ через її агресію проти Україні.