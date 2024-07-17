Усе про скандали з Безуглою: "наїзди" на головкомів, заяви про мобілізацію та інші витівки

Після серії "наїздів" на військове командування народна обраниця загриміла до бази "Миротворець".

Народна депутатка Мар’яна Безугла зі скандалом вийшла із фракції "Слуга народу". Це далеко не перша і не найгучніша історія з політикинею, яка постійно критикує військово-політичне керівництво України та збурює суспільство своїми скандальними заявами – то про мобілізацію, то навіть про святкування Великодня. А напередодні Безугла узагалі загриміла до бази "Миротворець".

Про скандальні заяви та вчинки Мар’яни Безуглої читайте на ТСН.ua.

Вихід Безуглої з фракції "Слуги народу"

Як стало відомо 17 липня, Безугла вийшла з парламентської фракції "Слуги народу" за власною заявою. Політикиня заявила в Мережі про незрозумілість для неї "пріоритетів колег в комітеті (з питань нацбезепки, оборони та розвідки – ред.)", та звинуватила комітет у "задавненні" критичних реформ – як-от про державну таємницю, СБУ, військову поліцію, нові статути ЗСУ.

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Депутатка заявила, що "більше не має моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально", тому й написала заяву про вихід із неї.

За два дні до цього, 15 липня, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки зняв Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Нардепка переконана, що таким чином комітет відреагував "на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових".

"Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д.", – написала Безугла в Мережі.

Нагадаємо, що в січні депутатку відкликали з посади заступниці голови безпекового комітету парламенту. Однак на остаточне рішення для її звільнення в Раді забракло голосів.

А в лютому Безугла стверджувала, що вийшла з партії "Слуга народу". Вона тоді заявляла, що партія існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Однак слова політикині виявилися відвертою брехнею: за два місяці після її слів виявилося, що Безугла навіть не подала заяви на вихід із політсили. Про це повідомили троє її колег з парламенту, зокрема спікер Руслан Стефанчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Новий скандал із Безуглою: одіозну нардепку впіймали на брехні!"

Таким чином тепер Безугла залишиться чинною народною депутаткою, тільки буде позафракційною.

Скандали з Безуглою

"Наїзди" на Залужного

Скандальні заяви Безуглої полюбляють "смакувати" російські пропагандисти, і вона нерідко дає їм для цього привід. Зокрема, народна обраниця відзначилася своїми "наїздами" на тепер вже ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і чинного головкома Олександра Сирського. Так, одна із найперших скандальних заяв Безуглої стосувалася відставки Залужного: у листопаді 2023 року вона почала вимагати звільнення головкома, аргументуючи це тим, що"військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

Ця заява депутатки викликала хвилю обурення як серед керівництва, військових, так і в суспільстві. Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський наголосив, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування Безуглої в комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

Водночас аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm назвали допис Безуглої таким, що має "ознаки спланованої ІПСО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресорці РФ".

Валерій Залужний та Мар’яна Безугла / Фото: ТСН.ua

Але це був лише початок хронології скандальних висловлювань одіозної нардепки. Далі вона звинувачувала Залужного у нібито неспроможності забезпечити ефективну ротацію військових:

"У нього (Залужного – ред.) – мільйон ЗСУ та приданих йому підрозділів (Нацгвардії та інших). Але він дає одним стабільно сидіти в тилу, а інших знищує в бою".

В цьому ж контексті політикиня висловлювалась проти проведення демобілізації, стверджуючи, що це можливо лише після завершення війни.

Безугла також звинувачувала Залужного в тому, що він має "проблеми з алкоголем", а також натякнула, шо це стосується всього українського генералітету.

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Коли ж головкома ЗСУ таки було звільнено, народна обраниця висловила в Мережі свою втіху:

"Недооцінили суб'єктність жінки й силу правди. Буває. Ну що ж. Тепер маємо хоча б шанс".

Не змогла Безугла змовчати і про той факт, що після зміни військового командування України ВЛК визнала Залужного та ексначальника Генштабу Сергія Шапталу непридатними для військової служби:

"Інваліди" Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю 2 групи. ЗСУ керували непридатні?"

Заяви Безуглої про мобілізацію

Коли в Раді працювали над новим законом про мобілізацію, Безугла запропонувала позбавляти громадянства та арештовувати майно тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час війни і не повернулися. Згодом депутатка доповнила таку ініціативу пропозицією віддати активи втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів.

Користувачі соцмереж критично висловились про таку пропозицію народної обраниці:

"Дивна пропозиція. Вам і депутатам бажано читати Конституцію і хоч дещо із теорії прав людини, зокрема ЄКПЛ і правові позиції та практику ЄСПЛ, зокрема щодо застосування субпринципів верховенства права";

"Та краще вже починайте розстрілювати їх… Ви вже виходите за межі здорового глузду".

Висловлювалась Безугла і про мобілізацію жінок. Її позиція полягала в тому, що жінки, які виїхали з України після початку повномасштабної війни, мають повернутися і воювати на фронті, а не бути в Європі:

"Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав!... І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. (…) При запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей".

Коли у коментарях під дописом депутатки читачка поцікавилася, чи буде прописано у законі, що жінки служитимуть лише у тилових частинах, політикиня відповіла:

"Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам Європи краще".

Безугла висловилась про мобілізацію жінок в Україні / Фото: ТСН

Пізніше, з нагоди 8 березня, Безугла знову висловилась щодо мобілізації жінок:

"8 березня побажаю українським громадянкам більше усвідомлення не тільки своїх прав, а й обов’язків. В Конституції немає двох видів громадян, і мобілізація мала б бути для жінок теж, принаймні на небойові посади чи оборонні підприємства".

Нардепка також постійно критикувала своїх колег за те, як відбувається розгляд законопроєкту про мобілізацію, а також пропонувала оновити безпековий комітет.

Коли у квітні стало відомо про призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку, Безугла заявила, що військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, також мають виконувати свій обов’язок щодо захисту Батьківщини:

"Скажу свою особисту думку: якщо ви не бачите себе українцями – то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій країні".

Критика Безуглої на адресу Сирського, Умєрова та армії

Невдовзі після призначення новим головкомом Олександра Сирського Безугла анонсувала, що і йому висуватиме свої претензії:

"Пане головкоме, Ви або використовуєте шанс, і вже за місяць ми маємо побачити КАРДИНАЛЬНІ зміни в ЗСУ, або навіщо тоді такі ЗСУ?"

Пізніше депутатка "наїхала" на міністра оборони Рустема Умєрова. Безугла звинуватила міністра в тому, що він "постійно ходить з/за головкомом ЗСУ", а невирішених проблем, які потребують його уваги, величезна кількість.

Після того, як у травні Безугла з’їздила на фронт, назвала деяких генералів "злочинцями", звинуватила їх у наступі РФ на Харківщині та провалі оборони на Покровському напрямку:

"Новий керівник фронтом генерал Содоль – злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх": Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля".

Депутатка також звинуватила попереднього командувача ОТУВ "Харків" генерала Юрія Галушкіна у "завалі оборони Харківщини".

Пригадала політикиня і генерал-майора Андрія Соколова, який на початок великого вторгнення був командувачем управління військ "Південь":

"Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний. Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському. (…) Олександре Станіславовичу, last call (останній дзвіночок – ред.)".

Також у травні Безугла скаржилася, що зверталася до Сирського з непублічними зверненнями, але той її проігнорував. Народна обраниця заявляла, що "чесно намагалася з ним працювати, страждаючи від побаченого".

"Пафос совка і знецінення людського життя. Перші штрихи", – описала Безугла ситуацію в Генштабі.

Вона також надала власну характеристику головкому:

"Сирський – Головком ЗСУ, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську. Зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися з підрозділом, а вже винні. Знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато-багато іншого, а також все те, що у всіх його міньйонів, бо авторитаризм рішень ГК зашкалює, і все в ЗСУ — це зараз обличчя Сирського".

Безугла заявляла про масові "репресії" в ЗСУ проти "неугодних", а також закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії, "безпечно звернутися і розказати правду", написавши їй особисто.

Депутатка критикувала кадрові призначення Сирського, зокрема – генерала Зубанича заступником генерала Тарнавського на південному напрямку. Безугла назвала Зубанича кривавою знаменитістю у військових колах, бо той свого часу "валив" оборону Харківщини 2022 року, потім був Лисичанськ, 2023 року керував ключовим напрямком південного контрнаступу".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Олександр Сирський

"Всі історії про утилізацію Бредлі та штурми людьми укріплень і мінувань за Оріховим – про нього. Цей чорт не тільки не сидить, а знову після невеликої паузи отримав рівнозначну посаду", – написала нардепка в Мережі.

У травні Безугла заявила, що від моменту відставки Залужного і його заміни на Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося:

"У чому різниця між попереднім і теперішнім очільником війська? Як змінилася стратегія, які зміни відбулися? Як я вже писала, не змінилося нічого".

Політикиня звинуватила генералітет у тому, що той не дбає про розвиток професійного рівня та злагодженості колективів бригад, локального лідерства, цінностей та бренду підрозділів, а також саботує подібні дії:

"Чи це глухий кут у розвитку українського війська? Вважаю, що так, з Сирським, Содолем, Павлюком, Баргилевичем та іншими представниками фракції".

Безугла також звинуватила Залужного і Сирського в тому, що ні один, ні інший головком нібито не зробили нічого для того, аби підготувати Харківську область до можливого повторного наступу РФ. Тобто, як заявила нардепка, за керівництва генералів в області не будувалися укріплення.

Наприкінці червня Безугла звинуватила Содоля у начебто прориві ворога у напрямку Торецька Донецької області (самі військові це не підтверджували):

"Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає! Бої в Шумах".

Сюди ж вона "приплела" і Сирського:

"Виглядає так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість, а й умисел, працює на ворога. Сирський – спільник чи не контролює ситуацію?"

Також у червні Безугла звинуватила Сирського в "авторитарності" і поверненні до радянських методів управління армією.

У липні нардепка повідомила, що подає заяви до ДБР, СБУ і Офісу генпрокурора на Залужного та Сирського. Безугла звинуватила колишнє та чинне вище керівництво ЗСУ у "перешкоджанні діяльності" та "системному розвалі спроможності Збройних сил", а також припустила, що такі дії могли бути свідомими. Політикиня написала, що вкаже у своєму зверненні до правоохоронців:

"Буде згадано ряд військових операцій та рішень у 2022, 2023, 2024 роках, які особисто контролювалися генералами Залужним та Сирським. Зокрема, це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Соледара, південного контрнаступу, оборони Харківщини, тощо. Готова виступити свідком по ряду питань".

Коли ж Сирський вкотре побував на фронті на початку липня, то нарвався на критику Безуглої, яка заявила, що таким чином головком "відволікає людей" та "ховається від нарад у Києві". Політикиня також вкотре посипала звинуваченнями на адресу Сирського, що той мовляв не виправив помилок Залужного: щодо ППО, літаків та іншого. А ще депутатка стверджувала, що головком начебто знає про "шантаж ТЦК та СП" оборонних відомств.

Нещодавно Безугла накинулася із критикою на Умєрова через його заяву про те, що Україні потрібно більше зброї для реалізації плану боротьби із російською агресією:

"Зброю потрібно, але плану досі немає. Немає плану – неясно, яку зброю. 1000 танків? Гармати? Літаки? Плану нема ж. Формують потребу за інерцією і створюють бригади-зомбі".

Окрім критики на адресу військового керівництва, Безугла виступила проти підвищення виплат на 70 тис. грн на місяць військовим, які перебувають на передовій. Нардепка вважає таке підвищення "включенням друкарського станка":

"Я і 15 млн грн виплат сім'ї загиблого вважаю надмірними, є вже повно маніпуляцій з цього приводу. Державі не подужати такі гроші. Дірка в бюджеті росте. Цінності не в грошах, а в нормальному ставленні до людини у війську, справедливій мобілізації і національній ідеї".

Перепалки Безуглої з Повітряними силами

В липні на горіхи від Безуглої отримало Командування Повітряних сил ЗСУ. Депутатка взялася стверджувати про втрату Україною двох Patriot унаслідок російських ударів, і що військове відомство нібито не захищає аеродроми:

"Перший Patriot було знищено, бо його не переміщували взагалі, хоча це описано в будь-якому військовому підручнику. Після цього другий Patriot було знищено, бо його переміщували рідко і не маскували, і це вже після знищення першого; місцеве населення знало, де він, і ніяких заходів не проводилося".

Безугла заявила, що взагалі не розроблено способів протидії ворожим дронам, які зараз залітають на понад 100 км, і що в Повітряних силах немає робочої групи чи аналітичного центру, який би займався цим питанням.

Окрім того, політикиня звинуватила командувача ПС Миколу Олещука в "погодженні сфальсифікованої статистики" про кількість запущених ворогом і кількість збитих Україною дронів.

На звинувачення Безуглої відреагував ексречник ПС Юрій Ігнат, який висловив думку, що подібними заяви депутатка хоче "розколоти єдність народу і війська зокрема, зірвати мобілізацію". Ігнат додав, що народний депутат "не повинен це робити публічно!", бо "ця особа має допуск до державної таємниці найвищого рівня", яку вона розповідає на публіку, що грає на руку ворогу.

Юрій Ігнат та Мар'яна Безугла / Колаж ТСН.ua

Після цього Безугла звинуватила Командування ПС у начебто брехні щодо російської атаки на "Охматдит" у Києві:

"Дитяча лікарня "Охматдит". Які ж росіяни нелюди. Для чого Командування Повітряних Сил ЗСУ знову бреше про "уламки"?"

І на ці звинувачення також відреагував Ігнат:

"Боже, яке кончене! Хто казав про уламки? Цинічна мерзота..."

У російському ударі по "Охматдиту" Безугла дорікнула і Сирському. Зокрема, нардепка висловила сумніви щодо "якості організації захисту" від атак:

"Ви – Головнокомандувач ЗСУ, а російські ракети пройшли в сліпих зонах, і щодо вчорашнього дня дуже багато питань щодо якості організації захисту".

А ще народна депутатка розкритикувала роботу регіональних ПС, у яких, за її словами, тривають системні проблеми. Безугла опублікувала в Мережі перелік із 13 пунктів, які, на її думку, свідчать про недоліки роботи військових командирів.

Інші скандальні заяви та витівки Безуглої

У березні Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності отримав на розгляд законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за "привласнення державних функцій". Його авторками стали Безугла і Галина Третьякова. Документ передбачав заборону дії громадян, які хочуть допомогти Україні та самостійно захищають її інтереси за кордоном – за це пропонувалося саджати на 10 років або на довічний термін.

Така законодавча ініціатива здійняла хвилю обурення в Мережі, яка докотилася навіть до Європарламенту. Там заявили, що такі ініціативи не дуже допоможуть Україні на шляху до членства в ЄС, "якщо ви починаєте законодавчо відверто дискредитувати та обмежувати роботу громадських організацій в Україні".

Після цього законопроєкт Безуглої і Третьякової був відкликаний на доопрацювання.

Напередодні Великодня Безугла опублікувала в соцмережі допис із обуренням від великої кількості святкових пасок, які українці напекли та демонстрували на загал:

"Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться, а ви не...їли? Війна є?"

У червні Безугла висунула свої пропозиції щодо змін у Міноборони та Генштабі, якби стала міністеркою оборони. Так, за словами депутатки, найперше, що вона зробила б на посаді, – запропонувала президентові призначити не "совкового", не фракційного очільника війська".

Але іноді витівки Безуглої веселили українців у Мережі. Чого варта тільки її художня творчість на роботі у парламенті. Так, одного разу Безугла опублікувала свій малюнок, зроблений на засіданні Ради:

"Малювання сприяє засвоєнню інформації. Малюнок мій, чорна гелева ручка".

Малюнок Безуглої

Також Безугла тролила в Мережі лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, заявлявши, що "ці динозаври її смішать".

Скриншот допису Безуглої

До слова, після низки скандальних заяв та звинувачень від Безуглої військовий офіцер-морпіх Дмитро Іванов опублікував фото двох нашивок, сказавши що саме їх міг би подарувати одіозній депутатці:

"Ну не зміг, не зміг втриматися, купив. От тепер думаю, кому подарувати – Безуглій чи депутатам Ради. Хоча їх два, якраз".

Фото/Facebook: Дмитро Іванов

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Безугла ВТРАТИЛА ПОСАДУ і загриміла до бази “МИРОТВОРЕЦЬ”! Що цього разу накоїла нардепка?

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