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Як пережити кризу та зберегти спокій: що потрібно робити

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Як пережити кризу та зберегти спокій: що потрібно робити

pixabay.com

Будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги

Психологічна допомога необхідна тим, хто відчуває стрес від щойно пережитої чи поточної важкої кризової події.

Про це інформує МОЗ. 

Щоб бути готовим подолати будь-яку кризу самостійно, а також вміти надати психологічну підтримку іншим, необхідно керуватися такими правилами:

  • будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги. Залишаючись поряд, ви можете допомогти відновити почуття впевненості та безпеки;
  • активно слухайте. Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, що травмує;
  • поважайте та визнавайте почуття людини;
  • виявіть турботу та надайте практичну допомогу. Наприклад, корисно буде зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим.

Під час кризової ситуації людина може відчувати або переживати:

  • страх;
  • ступор;
  • плач;
  • істерику;
  • панічну атаку;
  • нервове тремтіння;
  • агресію.

Як допомогти в таких ситуаціях — в інфографіці МОЗ.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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