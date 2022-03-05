Як пережити кризу та зберегти спокій: що потрібно робити

Як пережити кризу та зберегти спокій: що потрібно робити

Будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги

Психологічна допомога необхідна тим, хто відчуває стрес від щойно пережитої чи поточної важкої кризової події.

Про це інформує МОЗ.

Щоб бути готовим подолати будь-яку кризу самостійно, а також вміти надати психологічну підтримку іншим, необхідно керуватися такими правилами:

будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги. Залишаючись поряд, ви можете допомогти відновити почуття впевненості та безпеки;

активно слухайте. Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, що травмує;

поважайте та визнавайте почуття людини;

виявіть турботу та надайте практичну допомогу. Наприклад, корисно буде зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим.

Під час кризової ситуації людина може відчувати або переживати:

страх;

ступор;

плач;

істерику;

панічну атаку;

нервове тремтіння;

агресію.

Як допомогти в таких ситуаціях — в інфографіці МОЗ.