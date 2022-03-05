84-річний Джек Ніколсон записав щемливе відео на підтримку України

Зірка Голлівуду висловив свою підтримку українцям.

Голлівудський актор Джек Ніколсон, як і багато іменитих зірок світу, висловив підтримку Україні під час війни, яку розпочала Росія.

Так, 84-річний режисер, зірка "Сяйва" та "Бетмена" оприлюднив зворушливе відео у своєму TikTok. У ролику артист йде вулицею у плащі на спотикається об камінь. Джек піднімає його та бачить жовто-синій прапор. Знаменитість здуває з нього землю та пил та із сумом притискає до себе.

"Ми з народом України", – підписав публікацію він.

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