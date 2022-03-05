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84-річний Джек Ніколсон записав щемливе відео на підтримку України

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84-річний Джек Ніколсон записав щемливе відео на підтримку України

Джек Ніколсон / Getty Images

Зірка Голлівуду висловив свою підтримку українцям.

Голлівудський актор Джек Ніколсон, як і багато іменитих зірок світу, висловив підтримку Україні під час війни, яку розпочала Росія.

Так, 84-річний режисер, зірка "Сяйва" та "Бетмена" оприлюднив зворушливе відео у своєму TikTok. У ролику артист йде вулицею у плащі на спотикається об камінь. Джек піднімає його та бачить жовто-синій прапор. Знаменитість здуває з нього землю та пил та із сумом притискає до себе.

@sunglassjack We Are With The People of Ukraine #Ukraine #foryou #fyp #sunglassjack #takeastand #nowar ♬ Epic Emotional - AShamaluevMusic

"Ми з народом України", – підписав публікацію він.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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