Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок - Арахамія

Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок - Арахамія

За словами Арахамії, перемовини відбудуться 7 березня.

Третій раунд перемовин між Україною та Росією відбудеться у понеділок, 7 березня.

Про це повідомив керівник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.