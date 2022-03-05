"Укртелеком" не працює трьох областях України: у компанії пояснили, чому

"Укртелеком" не працює трьох областях України: у компанії пояснили, чому

Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють - 70%.

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють. Однак у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях послуги тимчасово не надаються через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Про це 5 березня повідомили в компанії.

Також читайте Міжнародний союз залізниць виключив зі свого складу РФ та Білорусь

Наразі збільшується ємність зовнішніх каналів, що призвело до зростання швидкості підключення приватних абонентів у низці областей України, де її раніше було обмежено на користь сервісів ЗСУ, державних та соціальних об’єктів.

Вночі відбулося аварійне відключення магістрального вузла зв’язку в Дніпропетровській області. Аварійна бригада у супроводі бійців ЗСУ за 1,5 години відновила роботу вузла.

"Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, залишилася на рівні 70%", - підкреслили в компанії.