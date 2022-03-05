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"Укртелеком" не працює трьох областях України: у компанії пояснили, чому

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"Укртелеком" не працює трьох областях України: у компанії пояснили, чому

Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють - 70%.

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють. Однак у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях послуги тимчасово не надаються через пошкодження інфраструктури під час бойових дій. 

Про це 5 березня повідомили в компанії.

Наразі збільшується ємність зовнішніх каналів, що призвело до зростання швидкості підключення приватних абонентів у низці областей України, де її раніше було обмежено на користь сервісів ЗСУ, державних та соціальних об’єктів.

Вночі відбулося аварійне відключення магістрального вузла зв’язку в Дніпропетровській області. Аварійна бригада у супроводі бійців ЗСУ за 1,5 години відновила роботу вузла.

"Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, залишилася на рівні 70%", - підкреслили в компанії.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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