На околицях Чернігова збили ще один ворожий штурмовик

На околицях Чернігова збили ще один ворожий штурмовик

Подробиці обіцяють згодом.

Фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик на околицях Чернігова. Подробиці обіцяють згодом. Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook.