"Нафтогаз" запропонував знижку для населення: як зекономити

"Нафтогаз" запропонував знижку для населення: як зекономити

Зекономити 1% від вартості газу можна, якщо сплатити за послуги до 15 числа в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA.

"Нафтогаз України" запропонував знижку на газ для побутових користувачів.

Про це інформує прес-служба компанії.

Зекономити 1% від вартості газу можна, якщо сплатити за послуги до 15 числа в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA.

"Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%", — йдеться в повідомленні.

Знижку можна використати під час наступного платежу.

Також у "Нафтоназі" нагадали, що ціна на природний газ для побутових клієнтів у межах тарифного плану "Фіксований" становить 7,96 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Раніше у "Нафтогазі" заявили про "поки незначне" зростання видобутку газу вперше за три роки.

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