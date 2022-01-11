"Нафтогаз" запропонував знижку для населення: як зекономити

Зекономити 1% від вартості газу можна, якщо сплатити за послуги до 15 числа в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA.
"Нафтогаз України" запропонував знижку на газ для побутових користувачів.
Про це інформує прес-служба компанії.
Зекономити 1% від вартості газу можна, якщо сплатити за послуги до 15 числа в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA.
"Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%", — йдеться в повідомленні.
Знижку можна використати під час наступного платежу.
Також у "Нафтоназі" нагадали, що ціна на природний газ для побутових клієнтів у межах тарифного плану "Фіксований" становить 7,96 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
Раніше у "Нафтогазі" заявили про "поки незначне" зростання видобутку газу вперше за три роки.
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