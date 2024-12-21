Антонов сообщил, на сколько готов второй самолет "Мрия"

Второй самолет Ан-225 "Мрия" готов на 70%. Есть фюзеляж и крыло – основные и наиболее дорогие части самолета.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил Дмитрий Антонов, командир крупнейших транспортных самолетов "Мрия" и "Руслан".

Это было сделано еще в 1990 году, но сохранялось. Оно было предназначено для другого самолета.

"Если бы не развал Союза, у нас было бы два самолета через несколько лет. Таков был план, но он не осуществился. Мы все эти 30 лет хранили второй самолет, он в хорошем состоянии. И возможно его построить. Нам нужно его завершить – сделать 30 % работы: оснастить новый самолет оборудованием», – отметил Антонов.

Напомним, предприятие "Антонов" завершило все срочные работы и продолжит восстановление крупнейшего в мире самолета "Мрия" по окончании боевых действий. Сейчас предприятие сосредоточило ресурсы на более приоритетных для государства задачах.

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