"Місто на замку": з Миколаєва "вибили" російських окупантів

"Місто на замку": з Миколаєва "вибили" російських окупантів

Ворожої техніки в місті немає.

У суботу, 5 березня, з Миколаєва “вибили" російських окупантів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

За його словами, мають “багато трофеїв”. “В місті немає ворожої техніки. Місто на замку”.

Залишила російська армія не тільки Миколаїв, а й Кульбакіне “Зараз вони просто тікають. Переважно у напрямку Херсона”, - розповів Кім.