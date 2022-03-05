Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Місто на замку": з Миколаєва "вибили" російських окупантів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Місто на замку": з Миколаєва "вибили" російських окупантів

Ворожої техніки в місті немає.

У суботу, 5 березня, з Миколаєва “вибили" російських окупантів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

За його словами, мають “багато трофеїв”. “В місті немає ворожої техніки. Місто на замку”.

Залишила російська армія не тільки Миколаїв, а й Кульбакіне “Зараз вони просто тікають. Переважно у напрямку Херсона”, - розповів Кім.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація