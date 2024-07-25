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На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

Колишній міський голова Умані Олександр Цебрій / Фото: Уманська міська рада у Facebook

Загиблому воїну було 50 років.

Колишній міський голова Умані Олександр Цебрій, який від перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ, 24 липня загинув у бою на Донеччині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Уманської міської ради.

“Славний воїн, сміливець, надійний побратим — він був командиром кулеметного взводу, молодшим сержантом. Його відвага і самопожертва залишаються прикладом для всіх нас. Його відхід — це гірка втрата, яка залишає рану в серцях кожного, хто його знав”, - йдеться у дописі.

Відомо, що Олександр Цебрій служив командиром кулеметного взводу 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського та виконував бойові завдання в Донецькій області. 

У березні 2024 року його було нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ст.

Олександр Цебрій обіймав посаду мера Умані з 2015 по 2020 рік.

Загиблому воїну було 50 років.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув український актор Євген Шумілов. 

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