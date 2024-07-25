На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

Загиблому воїну було 50 років.

Колишній міський голова Умані Олександр Цебрій, який від перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ, 24 липня загинув у бою на Донеччині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Уманської міської ради.

“Славний воїн, сміливець, надійний побратим — він був командиром кулеметного взводу, молодшим сержантом. Його відвага і самопожертва залишаються прикладом для всіх нас. Його відхід — це гірка втрата, яка залишає рану в серцях кожного, хто його знав”, - йдеться у дописі.

Також читайте Брат Сергія Танчинця загинув на війні

Відомо, що Олександр Цебрій служив командиром кулеметного взводу 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського та виконував бойові завдання в Донецькій області.

У березні 2024 року його було нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ст.

Олександр Цебрій обіймав посаду мера Умані з 2015 по 2020 рік.

Загиблому воїну було 50 років.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув український актор Євген Шумілов.

Багато загиблих та поранених! Ворог атакував Одещину, Херсон та Донеччину!

Читайте також: