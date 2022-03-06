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Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація — оглядач Bloomberg

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Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація — оглядач Bloomberg

Associated Press

За словами експерта, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну.

Володимир Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну і така помилка може коштувати йому влади.

Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч, пише Bloomberg.

За словами експерта, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну. Також він не врахував:

  • шалений опір українців;
  • відсутність реального досвіду у армії РФ ведення широкомасштабних бойових дій;
  • що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

І в кінцевому підсумку, це може призвести до падіння кремлівського диктатора.  Папіч вважає, що крах Путіна може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців. 

"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", — сказав стратег компанії Clocktower Group.

Марко Папіч переконаний, що якщо українці відіб'ють напад Росії, перед ними відкриваються широкі перспективи і потенціал.

"Це велика країна Європи з великим потенціалом", — зазначив аналітик.

Нагадаємо, Путін пригрозив Заходу, що "спроби закрити небо над Україною будуть вважатися участю у військових діях".

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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