США вимагають від своїх громадян терміново залишити Росію

Американців попередили про можливість переслідування з боку представників російської урядової безпеки.

Влада США закликала своїх громадян терміново залишити Росію та не відвідувати країну через, зокрема, неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

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Там також застерегли своїх громадян, що в Росії їх можуть переслідувати представники російської урядової безпеки, в країні обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США, також триває COVID-19 та пов’язані з цим обмеження на в’їзд. Попередили американців і про тероризм в РФ, обмежені рейси в Росію та з Росії, а також свавільне виконання місцевого законодавства.

"Громадяни США, які проживають або подорожують до Росії, повинні негайно виїхати. Обмежені варіанти комерційних рейсів все ще доступні. Наземні маршрути на автомобілі та автобусах також залишаються відкритими. Якщо ви бажаєте виїхати з Росії, вам слід якомога швидше підготуватися самостійно. Якщо ви плануєте залишитися в Росії, знайте, що посольство США має серйозні обмеження щодо своєї здатності допомагати громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово змінитися", ­– наголошується в повідомленні.

В Бюро також застерегли американців, що деякі кредитні та дебетові картки можуть бути відхилені в РФ в результаті санкцій, накладених на російські банки. Також є повідомлення про нестачу готівки в Росії.

Громадяни США, які перебувають у районах РФ, які безпосередньо межують з Україною, або планують подорожувати до них, повинні знати, що ситуація на кордоні є небезпечною та непередбачуваною.

"Враховуючи збройний конфлікт, що триває, громадянам США наполегливо не рекомендується подорожувати наземним транспортом з Росії до України. Не подорожуйте до: Північного Кавказу, включно з Чечнею та Ельбрусом, через тероризм, викрадення людей та ризик громадянських заворушень; Криму через окупацію Росією української території та зловживання її окупаційною владою", ­– додали в Бюро.