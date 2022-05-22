Прорыв в науке: ученые полностью расшифровали геном человека

В 2003 году, после 13 лет исследования, ученые из проекта Human Genome Project (HGP) заявили о первой секвенировании генома, что стало прорывом в науке и привело к революции в геномике.

Однако геном тогда так и не смогли прочесть на 100%.

Об этом сообщает ZME Science.

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Работа не прекращалась. И вот, наконец, почти 100 ученых из консорциума Telomere-to-Telomere (T2T) смогли секвенировать оставшиеся 8% — почти 400 млн новых пар основ. Среди них гены, отвечающие за иммунитет, что позволяет людям адаптироваться к вирусам и заболеваниям, которые они вызывают, а также гены, позволяющие человеческому мозгу увеличиваться в размерах по сравнению с мозгом других приматов.

Геном человека состоит примерно из 3,055 миллиарда субъединиц ДНК, пар химических оснований, обозначаемых буквами A, C, G и T. Гены являются цепочками этих буквенных пар, которые содержат инструкции по созданию белков, называемых строительными блоками жизни. У человека около 30 000 генов, организованных в 23 группы, которые называются хромосомами, содержащимися в ядре каждой клетки.

Полная картинка генома поможет лучше понять эволюцию и биологию человека, считают специалисты.

Ранее ученые впервые зафиксировали активность мозга умирающего человека, обнаружив паттерны мозговых волн, связанные с такими процессами, как сновидение и воспоминание.

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