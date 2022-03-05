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РФ очікують чергові санкції: російські акції виключать з торгів S&P Dow Jones

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РФ очікують чергові санкції: російські акції виключать з торгів S&P Dow Jones

Associated Press

Акції виключать з ринків, що розвиваються, та інших індексів до відкриття ринку в середу, 9 березня.

Наступного тижня чергові санкції очікують РФ. Цього разу S&P Dow Jones виключить російські акції зі своїх стандартних фондових індексів.

Акції виключать з ринків, що розвиваються, та інших індексів до відкриття ринку в середу, 9 березня, повідомляє  WSJ.

Зазначається, що зараз індекси S&P Dow Jones вказують на погіршення рівня доступності ринку РФ. Це може вплинути на здатність учасників ринку відтворювати індекси S&P DJI, що містять цінні папери РФ.

S&P Dow Jones продовжить розрахунок фондових індексів для РФ. Такі індекси будуть підтримуватися з точки зору російського інвестора і можуть містити цінні папери, які не підходять для інвесторів в США або Європі.

Нагадаємо, Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "непридатна до інвестицій".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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