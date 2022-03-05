РФ очікують чергові санкції: російські акції виключать з торгів S&P Dow Jones

Акції виключать з ринків, що розвиваються, та інших індексів до відкриття ринку в середу, 9 березня.

Наступного тижня чергові санкції очікують РФ. Цього разу S&P Dow Jones виключить російські акції зі своїх стандартних фондових індексів.

Акції виключать з ринків, що розвиваються, та інших індексів до відкриття ринку в середу, 9 березня, повідомляє WSJ.

Зазначається, що зараз індекси S&P Dow Jones вказують на погіршення рівня доступності ринку РФ. Це може вплинути на здатність учасників ринку відтворювати індекси S&P DJI, що містять цінні папери РФ.

S&P Dow Jones продовжить розрахунок фондових індексів для РФ. Такі індекси будуть підтримуватися з точки зору російського інвестора і можуть містити цінні папери, які не підходять для інвесторів в США або Європі.

Нагадаємо, Лондонська біржа зупинила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "непридатна до інвестицій".