"Щоб зупинити цю війну": Ердоган проведе переговори з Путіним

"Щоб зупинити цю війну": Ердоган проведе переговори з Путіним

Головний принцип тут, звичайно, – захист територіальної цілісності та суверенітету України, заявив речник турецького президента.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 6 березня спробує переконати президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України та сісти за стіл переговорів.

Про це заявив спікер турецького президента Ібрагім Калин, повідомляє Hurriyet.

"Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб зупинити цю війну. У цьому контексті наш президент має дуже інтенсивний дипломатичний трафік. Ми продовжуємо наші заклики до всіх сторін, особливо до російської сторони, припинити ці атаки і сісти за стіл переговорів", ­– заявив речник Ердогана.

Він зазначив, що найближчими днями відбудеться третій раунд переговорів між Україною та Росією.

"Наш головний принцип тут, звичайно, ­– захист територіальної цілісності та суверенітету України, її політичної єдності в межах міжнародного права. Телефонні переговори продовжуються, сьогодні президент (Ердоган ­– ред.) поговорить із прем'єр-міністром Канади, а завтра ­– з Путіним. Ми продовжимо передавати ці повідомлення", ­­– розповів Калин.