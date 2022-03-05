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"Щоб зупинити цю війну": Ердоган проведе переговори з Путіним

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"Щоб зупинити цю війну": Ердоган проведе переговори з Путіним

Associated Press

Головний принцип тут, звичайно, – захист територіальної цілісності та суверенітету України, заявив речник турецького президента.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 6 березня спробує переконати президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України та сісти за стіл переговорів.

Про це заявив спікер турецького президента Ібрагім Калин, повідомляє Hurriyet.

"Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб зупинити цю війну. У цьому контексті наш президент має дуже інтенсивний дипломатичний трафік. Ми продовжуємо наші заклики до всіх сторін, особливо до російської сторони, припинити ці атаки і сісти за стіл переговорів", ­– заявив речник Ердогана.

Він зазначив, що найближчими днями відбудеться третій раунд переговорів між Україною та Росією.

"Наш головний принцип тут, звичайно, ­– захист територіальної цілісності та суверенітету України, її політичної єдності в межах міжнародного права. Телефонні переговори продовжуються, сьогодні президент (Ердоган ­– ред.) поговорить із прем'єр-міністром Канади, а завтра ­– з Путіним. Ми продовжимо передавати ці повідомлення", ­­– розповів Калин.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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