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"Турецький народ молиться за Україну": перша леді Туреччини звернулась до українців

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"Турецький народ молиться за Україну": перша леді Туреччини звернулась до українців

Еміне Ердоган закликала світ припинити війну в Україні.

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган у своєму відеозверненні наголосила, що турецький народ молиться за Україну. 

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка опублікувала відео Еміне Ердоган. 

На відео Еміне Ердоган розповіла, що Туреччина молиться за Україну та мир. Вона наголосила, що найстрашніше, що може бути на війні - це вбивства дітей. Вона також звернулась до світу з проханням зупинити війну в Україні. 

"За ці дні турецьке слово "байрактар" ("прапороносець") вивчила вся країна. Ці безпілотники допомагають нам захищати країну від нападника. Так Туреччина б’ється разом із нами за свободу й безпеку всього світу.  Але не тільки зброя захищає. Слово правди – також потужна зброя на війні, яку розгорнула проти нас Росія на інформаційному фронті. І ось свідчення від нашого великого друга, першої леді Туреччини Еміне Ердоган, про те, що відбувається в Україні", - написала Олена Зеленська. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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