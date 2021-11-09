У Нігері через пожежу у школі загинули 25 дітей віком 5-6 років

У Нігері через пожежу у школі загинули 25 дітей віком 5-6 років

Трагедія сталася в місті Мараді.

Пожежа у школі в Нігері забрала життя 25 дітей віком 5-6 років, ще понад 10 потрапили до лікарні.

Також читайте На Карибах потужна пожежа знищила дві сотні будинків

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.

Зазначається, що зайнялося вранці, щойно почалися уроки. Приміщення школи було збудоване з дерева та соломи – то ж полум'я миттєво охопило конструкцію, вщент вигоріли три класи.

У Нігері катастрофічно не вистачає стаціонарних приміщень для шкіл – то ж їх часто облаштовують на вулиці з підручних матеріалів. Причину займання – з'ясовують.

У Нігері через пожежу у школі загинули 25 дітей | Новини світу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання