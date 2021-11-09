У Нігері через пожежу у школі загинули 25 дітей віком 5-6 років

Трагедія сталася в місті Мараді.
Пожежа у школі в Нігері забрала життя 25 дітей віком 5-6 років, ще понад 10 потрапили до лікарні.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.
Зазначається, що зайнялося вранці, щойно почалися уроки. Приміщення школи було збудоване з дерева та соломи – то ж полум'я миттєво охопило конструкцію, вщент вигоріли три класи.
У Нігері катастрофічно не вистачає стаціонарних приміщень для шкіл – то ж їх часто облаштовують на вулиці з підручних матеріалів. Причину займання – з'ясовують.