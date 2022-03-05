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Ілон Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink

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Ілон Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink

7 січня 2021 року Ілон Маск стає найбагатшою людиною світу / Associated Press

Про це просять деякі країни.

Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий Інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився блокувати російські медіа-ресурси. 

Про це він написав у Twitter. 

"Деякі уряди (не Україна) наказали Starlink блокувати російські джерела новин. Ми не зробимо цього, якщо тільки під дулом пістолета. Вибачте, що я абсолютист свободи слова", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Раніше повідомлялося, що "Укртрансгаз" та "Укрзалізниця" отримали супутниковий Інтернет від SpaceX.
 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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