Ілон Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink

Про це просять деякі країни.

Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий Інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився блокувати російські медіа-ресурси.

Про це він написав у Twitter.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

"Деякі уряди (не Україна) наказали Starlink блокувати російські джерела новин. Ми не зробимо цього, якщо тільки під дулом пістолета. Вибачте, що я абсолютист свободи слова", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Раніше повідомлялося, що "Укртрансгаз" та "Укрзалізниця" отримали супутниковий Інтернет від SpaceX.

