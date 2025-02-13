Українців перестали пускати до Німеччини? Кого саме і чому

Чому українським біженцям, які отримали захист в одній із країн ЄС, почали відмовляти у в'їзді до Німеччини? І чи мають вони можливість на законних підставах переїхати жити до ФРН? - з'ясовувала DW.

Громадяни України, які мають біометричні паспорти, можуть, як і раніше, в'їжджати до Німеччини чи будь-якої іншої країни Шенгенської зони і в період 180 діб перебувати там не більше 90 днів.

Це офіційно підтвердило німецьке міністерство внутрішніх справ у відповідь на запит DW. Безвізовий режим для українських громадян запроваджено ще у червні 2017 року. Але тепер з'явилися деякі обмеження.

Німеччина прийняла вже понад мільйон українських біженців

Приводом звернутися до МВС Німеччини стали повідомлення про те, що співробітники федеральної поліції, які виконують функції також прикордонників, стали відмовляти у перетині німецького кордону українцям, які бажають в'їхати до Німеччини.

У відповіді уряду Німеччини на парламентський запит депутатської групи Лівої партії зазначається, що у період з липня до грудня 2024 року майже 20 відсотків нелегальних мігрантів, котрих зупинили на німецьких кордонах, були громадянами України. Вони на другому місці після сирійців, яких не пустили до Німеччини.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року в Євросоюзі було ухвалено рішення звільнити українців від необхідності подавати заяви про надання притулку. Статус біженця в одній із країн ЄС вони отримують автоматично.

Найбільше українських біженців прийняла Німеччина - понад мільйон людей. Ще майже стільки ж шукачів притулку або захисту прибули до Німеччини за останні три роки з інших країн (2022 року - 244 132 особи, 2023 - 351 915, 2024 - 250 945, дані Федерального статистичного відомства). Така велика кількість біженців - серйозна проблема для комунальної влади та бюджету Німеччини.

Де отримав захист, там і залишайся

Швидше за все ця обставина й спонукала німецьке міністерство внутрішніх справ запровадити деякі обмеження. "Щоб оптимально використовувати наявні в Німеччині обмежені можливості прийому (біженців і претендентів на притулок. - Ред. ), громадяни України, які вже отримали захист в інших державах-членах ЄС і мають намір переїхати жити до Німеччини, можуть бути не пропущені через німецький кордон", - пояснює пресслужба німецького МВС.

При цьому міністерство внутрішніх справ Німеччини посилається на 26 статтю Директиви ЄС "Про масовий наплив переміщених осіб" за номером 2001/55/EG. Згідно з цією статтею, переїзд людини, яка вже отримала статус біженця, на проживання з однієї країни в іншу має здійснюватися за узгодженням між владою цих держав.

Але якщо йдеться й про українця, котрий уже давно проживає в одній з країн ЄС і хоче переїхати на постійне місце проживання до Німеччини, йдеться далі у листі МВС, то він може це зробити лише після того, як пройде формальну процедуру отримання візи та посвідки на проживання у Німеччині.

Туристом можна, на ПМП не можна

Короткострокові ж поїздки українських біженців з однієї країни ЄС до іншої, запевняє міністерство внутрішніх справ, як і раніше можливі: "Майже всі країни-члени ЄС (разом з Німеччиною) видають громадянам України, яким надано захист, документ про вид на перебування, який діє у Шенгенській зоні. З таким документом такі особи можуть без візи в'їжджати (наприклад, з Франції) до Німеччини з туристичною метою й тимчасово тут перебувати".

Але як може поліцейський на кордоні визначити, з якою метою їде український біженець, наприклад, із Франції до Німеччини - подивитись Кельнський собор чи облаштуватися в якомусь німецькому місті надовго? У пресслужбі МВС кореспонденту DW пояснили, що працівник федеральної поліції під час прикордонного контролю з'ясовує, з якою метою та на який строк людина в'їжджає до Німеччини.

"Той, хто в'їжджає в країну, зобов'язаний надати докази, що свідчать про мету та терміни запланованого перебування в Німеччині", - додав прессекретар німецького відомства. Якщо ж людина лукавить і лише прикидається туристом, і німецький поліцейський матиме переконливі підозри з цього приводу, то, як зазначили в МВС, такій людині може бути відмовлено у в'їзді на територію ФРН.

А якщо літаком?

Лазівкою в цьому сенсі можуть бути повітряні ворота Німеччини: для пасажирів з рейсів, що прямують з будь-якої країни ЄС, прикордонного контролю в німецьких аеропортах, на відміну від сухопутних кордонів, немає.

Але чиновник МВС попереджає, що викладені вище правила діють на всіх кордонах Німеччини, і він не радить українським біженцям намагатися повітряним шляхом перебратися на ПМП до Німеччини, оскільки і в аеропортах можуть проводитися вибіркові перевірки.

На запитання DW, скільки українських біженців переїхали 2024 року з країн ЄС до Німеччини на законних підставах, тобто, за згодою німецької влади, МВС обіцяло відповісти письмово. На момент публікації цього тексту лист з відомства ще не надійшов.

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Автор: Петро Петренко, Deutsche Welle.