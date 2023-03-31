Ліки в Україні продаватимуть за новими правилами: що треба знати про е-рецепт

В Україні з 1 квітня рецептурні ліки будуть продавати в аптеках за електронним рецептом, а не лише за паперовим. Нововведення охопить близько 60% всіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

Решту ліків, які не потребують обов'язкового призначення лікарем, як і раніше, продаватимуть без спеціального рецепта.

Які ліки продаватимуть за електронним рецептом

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, які ліки можна продавати виключно за призначенням лікаря. Зокрема, це:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Щоб дізнатися, чи є конкретні ліки рецептурними, достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу, яка має містити вичерпну інформацію про медичне застосування та умови відпуску. Знайти інструкцію потрібного препарату можна, скориставшись сервісами онлайн-аптек, або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Головна перевага е-рецептів

Як зазначають в МОЗ, безумовною перевагою е-рецепта є те, що на відміну від паперового рецепта, не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити дистанційно.

Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо ваше лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування.

Для цього в системі обовʼязково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.

Міфи і правда про е-рецепти

Міністерство охорони здоров'я також відповіло на головні запитання щодо е-рецептів і спростувало деякі поширені міфи:

МІФ: На всі ліки тепер буде потрібен рецепт.

ПРАВДА: Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

МІФ: Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом.

ПРАВДА: Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

МІФ: За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки.

ПРАВДА: За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

МІФ: Це не потрібні зміни під час війни.

ПРАВДА: Відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт. Е-рецепт буде вводитися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

МІФ: Багато внутрішньо переміщених осіб не зможуть отримати ліки, оскільки втратили доступ до своїх сімейних лікарів.

ПРАВДА: Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування – хірург, терапевт, кардіолог чи онколог.

МІФ: Тепер неможливо буде отримати ліки, оскільки запис до лікаря на декілька днів вперед.

ПРАВДА: Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. Лікар зможе оцінити стан вашого здоровʼя, провести клінічну діагностику та призначити лікування, яке буде ефективним та безпечним для вас. А всі повторні рецепти на потрібні ліки ви зможете отримати дистанційно. У разі екстрених ситуацій також пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Не уникайте та не відкладайте лікування.

МІФ: Тепер лікарі призначатимуть лише дороговартісні ліки.

ПРАВДА: Насправді електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами – діючу речовину. Так ви зможете самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу з відповідною речовиною, відповідно до свого бюджету. Ні лікар, ні фармацевт не зможе вплинути на ваш вибір.

МІФ: Тепер буде неможливо придбати ліки проти тиску/алергії/знеболювальні засоби без рецепта.

ПРАВДА: Якщо цей препарат відповідно до інструкції підлягає відпуску виключно за рецептом лікаря, у такому випадку дійсно потрібен рецепт. Однак, це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування.

МІФ: Це незручно для пацієнтів, які мають хронічні захворювання.

ПРАВДА: З впровадженням е-рецепта не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити зокрема і дистанційно. Призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні. Це ще одна перевага електронного рецепта, над паперовим.

МІФ: Тепер неможливо буде придбати навіть звичайний етиловий спирт без рецепта.

ПРАВДА: Дійсно, існують певні обмеження на відпуск спиртових розчинів. Проте в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом. Є доступні опції в іншому обʼємі, або ж є інші антисептичні засоби, які можна вільно купити аптеці.

МІФ: Тепер комбіновані оральні контрацептиви та контрацептиви екстреного застосування будуть за рецептом.

ПРАВДА: Здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби є рецептурними у багатьох країнах світу, оскільки можуть мати серйозний влив на гормональне здоровʼя та самопочуття жінки. Саме тому їх застосування має контролюватися медичним спеціалістом. Ця норма не є новою і є поширеною світовою практикою. У разі тривалого прийому КОК лікар може виписувати рецепт на ліки дистанційно, це суттєво спростить процес призначення.

МІФ: Тепер буде неможливо придбати ліки для тварин у звичайній аптеці.

ПРАВДА: Жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.

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