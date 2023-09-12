Предприятие "Антонов" создало центр БПЛА: будет производить дальнобойное оружие и не только - Reuters

Украинский "Антонов" расширяет производство беспилотников, диверсифицируя свой основной бизнес грузовых самолетов.

Об этом сообщает "Reuters".

Отмечается, что беспилотники, производимые и адаптированные в Украине, играют важную роль в войне. И этот шаг ГП "Антонов", о котором ранее не сообщалось, отвечает целям Украины стать мировым центром производства беспилотников, чему способствуют инвестиции в этот сектор, стремительно выросшие с начала 2022 года.

Новый центр беспилотников был открыт с целью расширения возможностей производства БПЛА и поддержки частным производителям с точки зрения экспертизы и услуг. Об этом "Укроборонпром" заявил во время презентации в Вашингтоне в июне.

Теперь производство беспилотников сможет поддержать советские аэрокосмические компании, в частности "Антонов", понесшие значительные убытки от российских атак.

Хотя производство грузовых самолетов продолжится, новый центр беспилотников может лучше удовлетворить военные нужды Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы. Такое мнение агентству Reuters сообщил человек, знакомый с планами "Антонова". Его имя не называют, потому что планы "Антонова" относительно беспилотников "еще публично неизвестны".

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Опыт "Антонова" в производстве грузовых самолетов также применим к производству беспилотников дальнего радиуса действия. Это даст ВСУ возможность наносить удары вглубь вражеской территории.

Сейчас известно, что новый центр "Антонова" предлагает различные услуги, в частности экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разработку стандартов компонентов.

"Reuters" добавляет, что презентация совпала с реструктуризацией "Укроборонпрома", направленной на привлечение большего количества клиентов и усиление роли Украины в международном оборонном секторе.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть оружие, которое может поражать цели в РФ на расстоянии 1500 километров.

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