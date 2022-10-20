У Німеччині невідомі підпалили прихисток для біженців з України. В момент інциденту в ньому перебувало 17 людей.
У Німеччині невідомі підпалили прихисток для біженців з України. Окрім українців, там також перебували троє співробітників Червоного хреста.
Про це пише видання Bild.
Як стало відомо, інцидент стався ввечері 19 жовтня у німецькій комуні Гросс-Штремкендорф. Там невідомі підпалили прихисток для українських біженців, який облаштували у будівлі готельного комплексу Schäfereck.
На момент загоряння в будівлі перебували 14 українців та троє співробітників Червоного хреста. Ніхто не постраждав.
В той же день в прихисток приїжджали правоохоронці, оскільки невідомі намалювали на вході в готель свастику. В обставинах події розбирається місцева поліція.
Нагадаємо, що у російському Бєлгороді в середу, 19 жовтня, сталася пожежа на електричній підстанції. Частина міста залишилася без світла.
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